▲ 불법촬영 (자료사진)

대학원 연구실과 화장실 등에서 장기간 불법 촬영을 한 30대가 실형을 선고받았습니다.제주지법 형사3단독 김희진 부장판사는 지난 27일 준강제추행 등 혐의로 불구속 기소된 30대 A 씨에게 징역 2년을 선고하고 A 씨를 법정구속했습니다.40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수와 아동·청소년·장애인 관련기관 취업제한 5년도 명했습니다.대학원생인 A 씨는 2022년 7월부터 올해 6월까지 연구실과 학과 건물 화장실, 숙소 욕실 등에서 휴대전화와 초소형 카메라를 이용해 불법 촬영을 한 혐의로 기소됐습니다.잠든 피해자 신체를 불법 촬영하고 추행한 혐의도 있습니다.불법 촬영물은 100개에 이르며, 초소형 카메라도 발견된 것만 3대에 달했습니다.재판부는 "연구실 동료들을 대상으로 장기간 범행했고, 내밀한 모습을 촬영해 비난 가능성이 높다.일부 피해자를 추행하기도 했다"며 "피해자들은 촬영물이 어딘가 저장되거나 유포될 수 있다는 불안감을 평생 안고 살아야 하며, 아직도 큰 고통을 호소하며 엄벌을 탄원하고 있다"고 설명했습니다.다만 초범이며 일부 피해자와 합의한 점 등을 고려했다고 덧붙였습니다.