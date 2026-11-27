▲ 오세훈 서울시장이 10월 23일 서울 서초구 서울고법에서 열린 '명태균 여론조사 대납 의혹 사건' 항소심 선고 공판 뒤 무죄 판결과 관련해 입장을 밝히고 있다.

'명태균 여론조사비 대납 의혹'으로 기소돼 2심에서 무죄를 선고받은 오세훈 서울시장의 상고심 재판부가 정해졌습니다.대법원은 오늘(27일) 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 사건 상고심을 오경미·권영준·박영재·김성수 대법관으로 구성된 2부에 배당했습니다.주심은 권영준 대법관입니다.오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커 명태균 씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받아보고 오랜 후원자로 알려진 사업가 김 모 씨에게 비용 3천300만 원을 대신 내게 한 혐의를 받고 있습니다.1심은 오 시장이 여론조사 5건을 명 씨에게 의뢰하고 비용 2천100만 원을 김 씨가 대납하게 했다고 인정해 오 시장에게 직위 상실형에 해당하는 벌금 1천만 원을 선고하고 추징금 2천100만 원을 명했습니다.그러나 지난달 23일 2심인 서울고법 형사7부(구회근 부장판사)는 핵심 증거인 명태균 씨 진술을 그대로 믿기 어렵다며 1심 판단을 뒤집고 오 시장에게 무죄를 선고했습니다.1심은 명 씨의 말을 모두 신빙하긴 어렵다면서도 카카오톡 대화 내용 등 나머지 증거를 고려하면 일부 내용은 신빙성이 있다고 판단했으나, 2심은 일부 진술만 신뢰할 수 있는 충분한 근거가 없다고 봤습니다.민중기 특별검사팀이 "항소심이 명 씨 진술의 신빙성을 부정한 것은 자유심증주의의 한계를 벗어난 위법"이라며 불복해 대법원 판단을 받게 됐습니다.(사진=연합뉴스)