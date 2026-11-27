▲ 태안 해상에서 침몰한 해광호

충남 태안 해상에서 침몰한 어선 '해광호' 실종자 수색이 열흘째를 맞은 가운데 기상 여건이 나아지면서 해군의 수중무인탐사기(ROV)가 수색에 투입됐습니다.태안해양경찰서에 따르면 오늘(27일) 오전 물살이 약해지는 정조 시간대에 맞춰 해군 ROV가 투입돼 수중 수색을 벌였습니다.수색 해역에 내려졌던 풍랑주의보는 오늘 새벽 1시를 기해 해제됐습니다.어제까지만 해도 초속 14~16m의 강풍이 불고 물결이 3m까지 높게 일었지만, 현재는 초속 6~8m의 바람에 파도 높이도 2~2.5m 수준으로 낮아지며 수중 작업 여건이 한결 나아졌다고 해경은 설명했습니다.앞서 해경은 밤사이 함선 19척을 동원해 야간 수색을 벌이고, 침몰 위치와 조류 흐름을 분석해 인천에서 전북 부안에 이르는 넓은 해역까지 살폈지만 별다른 특이점은 발견되지 않았습니다.해광호는 지난 16일 한국인 선원 3명과 인도네시아 국적 선원 4명 등 모두 7명을 태우고 출항한 뒤 연락이 끊겼으며 지난 18일 새벽 실종 신고가 접수됐습니다.이후 지난 22일 서격렬비도 북서쪽 해상 수심 53m 해저에서 침몰한 선체가 발견됐지만, 승선원 7명의 행방은 아직 파악되지 않고 있습니다.(사진=태안해경 제공, 연합뉴스)