남경필 전 경기도지사의 장남 남 모 씨가 전 연인을 스토킹하고 폭행한 혐의 등으로 경찰에 체포됐습니다.



경기 성남수정경찰서는 어제(26일) 저녁, 관내에 있는 장남 남 씨의 자택에서 체포영장을 집행했습니다.



남 씨에게 적용된 죄목은 성폭력처벌법 위반과 특수협박, 스토킹 등입니다.



경찰은 지난 20일 남 씨의 전 여자 친구로부터 관련 고소장을 접수받아 수사를 이어왔습니다.



전 여자 친구 측은 남 씨가 여러 차례 성관계 장면과 자신의 신체를 촬영해 보관했다고 주장한 것으로 알려졌습니다.



또 남 씨로부터 "헤어지자고 하면 영상을 유포하겠다"는 취지의 협박을 여러 차례 들었다고 주장한 것으로 전해졌습니다.



남 씨가 흉기로 위협을 가하기도 했고, 말다툼을 벌이던 중 물건을 집어던지고 여러 차례 밀치는 등 신체 폭행도 있었다는 내용이 고소장에 담긴 것으로 알려졌습니다.



경찰은 남 씨의 주거지 압수수색을 통해 확보한 증거물을 분석하고 있으며 조만간 남 씨에 대한 직접 조사를 진행할 예정입니다.



남 씨는 지난 2022년 대마를 흡입하고, 같은 해 8월부터 2023년 3월까지 총 16차례 필로폰을 투약한 혐의로 징역 2년 6개월을 선고받아 복역한 바 있습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)