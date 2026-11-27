▲ 자료화면

중국 쓰촨성의 한 학교에서 쉬는 시간에 사투리를 썼다는 이유로 학생에게 반성문을 쓰게 하는 등 징계를 내려 논란입니다.학교의 과도한 사투리 사용 규제를 비판하는 여론이 확산하자 교육당국은 해당 규정을 폐지하도록 했습니다.27일 홍콩 명보 등에 따르면 쓰촨성 이빈시의 한 학교에 다니는 학생은 최근 지방정부 온라인 게시판에 학교의 사투리 사용 금지 규정이 부당하다는 내용의 글을 올렸습니다.이 학생은 게시판에서 쉬는 시간에 친구와 쓰촨 사투리로 대화하다 교사에게 적발됐으며 교사는 사진을 찍어 증거를 확보한 뒤 교칙 위반으로 처리했다고 설명했습니다.학교 측은 해당 학생에게 반성문을 쓰도록 하고 별도의 인성교육 수업에도 참여하도록 했습니다.학생은 "쓰촨 사람이 쓰촨 말을 하는 게 하늘의 법이라도 어긴 것이냐"고 반발했습니다.이 같은 사실이 알려지자 중국 온라인에서 학교의 과도한 규제를 비판하는 목소리가 잇따랐습니다.현지 교육당국은 조사를 진행한 결과 표준어 사용 문제에 대해 학교가 지나치게 획일적인 방식을 적용했다고 지적했습니다.교육당국은 학교 측에 부당한 규정을 즉각 폐지하고 학생의 교칙 위반을 단속할 목적으로 사진을 찍는 행위를 금지하는 한편 이미 촬영한 사진도 삭제하도록 했습니다.중국은 지난해 12월 국가통용언어문자법을 개정해 표준어 보급을 강화한 데 이어 지난 7월부터 시행된 민족단결진보촉진법도 공공장소에서 국가 공용 언어·문자를 우선 사용하도록 하고 있습니다.(사진=연합뉴스)