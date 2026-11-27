▲ 바이낸스

북한 해커들이 암호화폐 거래소 바이낸스에서 탈취한 암호화폐를 온라인 서비스들을 통해 본격적으로 세탁하기 시작했다고 로이터통신이 현지시간 25일 보도했습니다.로이터는 블록체인 분야 연구자들을 인용해 북한 자금 세탁범들이 잘 알려지지 않은 서비스들을 활용해 토큰을 다른 토큰으로 바꾸고 자금의 이동 경로를 감추고 있다고 전했습니다.연구자들은 탈중앙화 거래소 '토르체인'과 복수 사용자들의 거래를 묶는 방식으로 출처를 숨기는 일을 돕는 '코인조인' 서비스가 이런 과정에 이용됐다고 설명했습니다.앞서 지난달 29일 세계 최대의 암호화폐 거래소 '바이낸스'에서 암호화폐 등 가상자산 63억 달러(9조 7천억 원)어치가 탈취됐습니다.미국 당국은 이 사건이 북한 해커들의 소행이라고 지목했습니다.탈취된 토큰 가운데 약 28억 5천만 달러(4조 3천900억 원)어치는 발행사가 동결했으나 나머지는 여전히 유통되고 있습니다.북한은 해킹에 관여했다는 의혹을 부인하고 있습니다.가상자산 연구자들은 북한을 위해 일하는 자금세탁범들이 최근 며칠 사이 토르체인과 코인조인을 통한 자금 이동을 늘렸다고 로이터에 설명했습니다.블록체인 분석업체 체이널리시스와 일립틱은 탈취된 가상자산 가운데 6억 달러(9천억 원)가 넘는 금액이 토르체인을 거친 것으로 추산했습니다.다만 일립틱은 같은 자금이 토르체인을 두 번 이상 거치면서 중복 집계됐을 수 있다고 밝혔습니다.미국 연방수사국(FBI)은 바이낸스 공격에 쓰인 블록체인 지갑 주소 목록을 10월 31일에 공개하고, 토르체인을 운영하는 컴퓨터 네트워크를 포함한 가상자산 서비스 제공자들에게 해당 주소를 차단하라고 요청했습니다.토르체인은 웹사이트에서 거래를 "검열"하거나 고객확인(KYC) 절차를 밟지 않는다고 밝히고 있습니다.미국 블록체인 분석업체 TRM랩스는 자금 세탁범들이 바이낸스 해킹으로 탈취한 자산을 교환하는 과정에서 토르체인이 최대 100만 달러(약 15억 원)의 수수료를 거둔 것으로 추산했습니다.토르체인은 웹사이트에서 "토르체인은 사이퍼펑크 방식으로 구현하는 금융의 자유"라고 설명합니다.사이퍼펑크는 감시를 피하기 위해 암호화 기술을 활용하자고 주장하는 운동입니다.미국 블록체인 분석업체 TRM랩스의 아리 레드보드 글로벌 정책 총괄은 FBI가 토르체인 운영 주체를 지목한 것은 "상당히 이례적"이라고 설명했습니다.일립틱에 따르면 별도로 3억 4천200만 달러(약 5천260억 원)가 '코인조인' 서비스를 통해 옮겨졌습니다.다만 코인조인으로 블록체인 분석가들의 추적이 어려워지더라도 자금 세탁범들이 토큰을 현금으로 바꾸려면 장외거래 중개업체 같은 다른 서비스를 거쳐야 한다는 게 일립틱의 설명입니다.레드보드 총괄은 자금 세탁에 수개월, 길게는 수년이 걸릴 수 있다면서 탈취 자금의 일부만 현금화해도 북한에는 큰 이득이 될 것이라고 말했습니다.바이낸스에서 탈취된 전체 금액은 63억 달러(9조 7천억 원)로, 북한 국내총생산(GDP) 추정치의 약 6분의 1에 해당합니다.