▲ 경기 화성서부경찰서

경기 화성시에서 퇴근 후 기숙사로 돌아가던 외국인 노동자 2명이 화물차 적재함 밖으로 튀어나온 물건에 맞아 숨졌습니다.경기 화성서부경찰서는 교통사고처리 특례법 위반(치사) 혐의로 화물차 운전자인 50대 남성 A 씨를 입건해 조사 중이라고 27일 밝혔습니다.A 씨는 어제 오후 9시 10분쯤 화성시 만세구 장안면의 편도 1차로 도로에서 7.5t 화물차를 몰다가 도로 가장자리를 걷던 스리랑카 국적의 30대 남성 2명을 차량 적재물로 잇따라 치어 숨지게 한 혐의를 받습니다.경찰은 적재함 밖으로 나온 목조주택 지붕 일부가 맞은편에서 걸어오던 두 사람의 머리와 복부 등에 부딪힌 것으로 파악했습니다.두 사람은 심정지 상태로 병원에 이송돼 치료받았으나 모두 숨졌습니다.인근 공장에서 일하는 동료 사이인 이들은 퇴근 후 기숙사로 돌아가던 중 사고를 당한 것으로 조사됐습니다.사고 당시 A 씨는 음주나 약물 투약 상태는 아닌 것으로 확인됐습니다.경찰은 차량 블랙박스 영상 등을 분석해 사고 경위를 파악하고 화물차 적재 기준을 어겼는지 조사하고 있습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)