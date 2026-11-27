▲ 경기 화성서부경찰서
경기 화성시에서 퇴근 후 기숙사로 돌아가던 외국인 노동자 2명이 화물차 적재함 밖으로 튀어나온 물건에 맞아 숨졌습니다.
경기 화성서부경찰서는 교통사고처리 특례법 위반(치사) 혐의로 화물차 운전자인 50대 남성 A 씨를 입건해 조사 중이라고 27일 밝혔습니다.
A 씨는 어제 오후 9시 10분쯤 화성시 만세구 장안면의 편도 1차로 도로에서 7.5t 화물차를 몰다가 도로 가장자리를 걷던 스리랑카 국적의 30대 남성 2명을 차량 적재물로 잇따라 치어 숨지게 한 혐의를 받습니다.
경찰은 적재함 밖으로 나온 목조주택 지붕 일부가 맞은편에서 걸어오던 두 사람의 머리와 복부 등에 부딪힌 것으로 파악했습니다.
두 사람은 심정지 상태로 병원에 이송돼 치료받았으나 모두 숨졌습니다.
인근 공장에서 일하는 동료 사이인 이들은 퇴근 후 기숙사로 돌아가던 중 사고를 당한 것으로 조사됐습니다.
사고 당시 A 씨는 음주나 약물 투약 상태는 아닌 것으로 확인됐습니다.
경찰은 차량 블랙박스 영상 등을 분석해 사고 경위를 파악하고 화물차 적재 기준을 어겼는지 조사하고 있습니다.
(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
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