▲ 젠슨 황

젠슨 황의 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀 발표 직전 내부자 거래로 의심되는 파생금융상품 매매로 수천억 원을 벌어들인 사람이 있다는 소문이 사회관계망서비스(SNS)에서 번지며 내부자 거래 의혹이 확산했습니다.하지만 이는 거래 기록으로는 확인되지 않는 주장이었다고 뉴욕타임스(NYT)가 현지시간 25일 보도했습니다.보도에 따르면 지난 23일 엑스(X·옛 트위터)에는 황 CEO의 복귀 발표가 나오기 전 마지막 거래일인 지난 20일 장 마감 직전 누군가 엔비디아의 외가격 콜옵션을 대량으로 매수했다는 글이 올라왔습니다.콜옵션은 주식을 미리 정한 가격(행사가격)에 살 수 있는 권리를 갖는 파생금융상품입니다.외가격 콜옵션은 행사 가격이 시장 가격보다 높은 콜옵션을 말합니다.해당 엑스 글 게시자는 20일 해당 트레이더가 23일 만기인 행사 가격 160달러인 엔비디아 콜옵션을 340만 달러(약 46억 원)어치 사들였다고 썼습니다.엔비디아는 황 CEO 사임 후 하락세를 거듭하며 20일 종가가 125달러 수준으로 곤두박질친 날이었습니다.해당 콜옵션 거래는 엔비디아가 23일 단 하루 동안 27% 이상 폭등하지 않으면 투자금을 모두 날리는, 발생 가능성이 희박한 이벤트에 거액을 베팅한 사실상의 도박이었습니다.그런데 황 CEO의 '깜짝 복귀' 소식이 23일 발표되면서 엔비디아는 이날 하루 31.5%나 폭등했고, 주가는 하루 새 행사가격인 160달러 위로 올라섰습니다.엑스 글 게시자는 "오늘 아침 젠슨 황이 엔비디아 CEO로 복귀했다. 약 9천%의 수익률을 거두면서 이 (콜옵션) 계약들의 가치는 3억 1천200만 달러(약 4천200억 원)를 넘게 된다"면서 "명백한 내부자 거래가 벌어지고 있다"라고 의혹을 제기했습니다.도널드 트럼프 미 행정부가 엔비디아 이사회를 압박해 황 CEO의 복귀를 돕는 이례적인 상황이 벌어지면서, 누군가 그의 복귀 사실을 알고 막대한 금전적 이익을 본 것 같다는 의혹 제기였습니다.이 글은 엑스에서 5천 회가량 공유됐고, 조회수는 수백만 회에 달했습니다.하지만 NYT는 "이 거래가 실제로 이뤄졌다는 증거는 없다"라고 지적했습니다.NYT가 인용한 옵션 거래 추적 업체인 언유주얼 웨일스와 마켓 카멜레온에 따르면 20일 엑스에 게시된 조건으로 거래된 콜옵션 거래 규모는 10만 달러(약 1억 3천만 원)에 미치지 못했습니다.미국 내 모든 옵션 거래소의 거래 데이터를 수집하는 옵션가격공시기구(OPRA)도 게시물에 언급된 거래의 증거를 찾지 못했다고 NYT는 전했습니다.업체 2곳은 게시물에 언급된 계약은 규모를 고려할 때 거래가 사실상 불가능했다고 설명했습니다.마켓 카멜레온은 만약 한 사람이 그날 거래된 해당 계약을 전부 샀다고 가정하더라도 언급된 조건의 콜옵션 총가치가 약 800만 달러(약 107억 원)에 불과했을 것이라고 언급했습니다.NYT는 해당 글 첫 게시자에게 연락했지만, 그가 게시물의 거래가 사실인지 확인해주지 않았고 거래 증거도 제시하지 않았다고 전했습니다.블룸버그 통신도 엑스 게시글에 언급된 거래에 대해 "그날의 옵션 체결 기록을 살펴본 결과 그런 거래의 흔적은 전혀 없었다"라고 지적했습니다.옵션 리서치업체 볼시그널스의 대니얼 루스 공동창업자도 블룸버그에 "이 거래가 실제로 있었다는 확인은 없는 것 같다"라고 말했습니다.한편 블룸버그 통신은 미 온라인 플랫폼 레딧의 주식 토론방에 한 이용자가 황 CEO의 깜짝 복귀를 앞두고 엔비디아 콜옵션을 1만 9천 달러(약 2천500만 원)어치 매수해 37만 6천900달러(약 5억 원)의 수익을 거뒀다며 '계좌 인증사진'을 올렸다고 전했습니다.이 통신은 그의 거래 내역이 한 옵션거래소에서 같은 시각, 같은 가격에 실제로 체결된 거래 내역과 일치한다고 분석했습니다.블룸버그는 그러면서도 "이 트레이더가 올린 수익은 기관 트레이더들이 거둔 수익에 비하면 초라하다"며 "기관들은 주가가 계속 내리막을 걷는 와중에도 엔비디아의 주가 반등에 대비해 (매수) 포지션을 쌓아왔다"라고 전했습니다.