▲ 민통선의 철책 (자료화면)

강원도 철원군 민통선 이북 지역에서 북한이탈주민인 30대 여성이 철책 방향으로 북상하다가 군 당국에 적발됐습니다.오늘(27일) 합참 관계자에 따르면 어제 오후 6시 40분쯤 철원군 일반전초 GOP 철책에서 남쪽으로 약 200ｍ 떨어진 민통선 이북 지역에서 군 작전병력이 이 여성의 신병을 확보해 경찰에 인계했습니다.경찰 확인 결과 이 여성은 해당 지역에 주소지 등 연고가 없는 탈북민으로 파악됐습니다.발견 지점은 주민 약 500명 규모의 마을이 형성돼 공용버스도 운행하는 곳으로 전해졌습니다.주민들의 요구로 민통 초소가 이전하면서 별도의 검문소나 초소를 거치지 않고도 진입할 수 있는 지역입니다.다만 지자체가 주민 안전울타리와 폐쇄회로TV를 설치해 운영 중인 것이라고 군 관계자는 설명했습니다.당국은 이 여성의 민통선 이북 지역 진입 의도와 경위를 조사하고 있습니다.이 여성은 당시 간식거리·주류 등을 소지했을 뿐 철책을 훼손할 수 있는 도구는 갖고 있지 않았던 것으로 알려졌습니다.합참 관계자는 "GOP 철책과 경계 구조물에는 이상이 없으며 감시장비 복기 결과 훼손 흔적도 확인되지 않았다"며 "관계기관과 연계해서 대공 혐의점 등을 조사 중"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)