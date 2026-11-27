▲ 서울북부지방법원

술에 취해 같은 여인숙에 투숙하던 남성에게 둔기를 휘두른 60대 남성이 1심에서 징역형을 선고받았습니다.서울북부지법 형사합의11부(부장판사 최경서)는 살인미수 혐의로 기소된 A(62) 씨에게 징역 6년을 선고하고 10년간 위치추적 전자장치 부착을 명령했습니다.아울러 전자장치 부착 기간 피해자의 의사에 반한 접근과 접촉 금지, 혈중알코올농도 0.03퍼센트 이상의 음주 금지 등도 명령했습니다.A 씨는 지난 7월 동대문구 여인숙에서 이웃 방에 투숙하던 40대 남성에게 야구방망이를 휘둘러 살해하려 한 혐의를 받습니다.술을 마신 A 씨는 피해자가 시끄럽게 한다는 이유로 범행을 저질렀다고 진술했습니다.재판부는 "피고인은 '피해자를 죽여버리고 끝장내야겠다'는 생각이 들었고 피해자가 시비를 걸었다는 둥 자신의 범행을 정당화하는 태도를 보여 진지한 반성을 하고 있는지 의문스럽다"고 양형 이유를 설명했습니다.다만 A 씨가 법정에서 범행 사실을 인정했고, 우발적으로 범행을 저지른 뒤 다른 투숙객에게 119를 불러달라고 요청한 점도 일부 고려했다고 밝혔습니다.재판부에 따르면 A 씨는 폭행과 특수상해 등 혐의로 총 14회 처벌받은 전력이 있었고 그중 대다수가 음주 상태에서 일어난 범행이었습니다.또 술에 취한 상태로 응급실에서 치료를 거부하고 난동을 피우며 의료진을 폭행한 혐의로 실형을 살고 나온 뒤 누범 기간 중에 이 범행을 저질렀다고 지적했습니다.박 부장판사는 "피고인은 음주 범죄에 대한 경각심이 낮아 자기조절 능력이 낮은 것으로 보인다"며 피고인 A 씨의 재범 위험성이 커 위치추적 전자장치 부착이 필요하다고 판단했습니다.공소청은 앞서 A 씨에게 징역 8년을 구형하고 10년간 위치추적 전자장치 부착을 명령해 달라고 요청했습니다.A 씨 측은 범행 사실은 인정하면서도 전자장치 부착 명령 청구에 대해서는 기각을 구했습니다.(사진=연합뉴스)