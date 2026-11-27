▲ 이해민 AI미래기획수석비서관이 9 1일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 국무회의에 참석해 있다.

이해민 청와대 AI미래기획수석이 오늘(27일) 최근 논란이 된 인공지능(AI) 활용 시험 부정행위 대책과 관련해 "세계적으로 공조할 수 있는 부분이 있는지 점검하는 중"이라며 "한국이 (준비를) 제일 먼저 해보려고 하고 있다"고 말했습니다.이 수석은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 나와 이같이 소개했습니다.공조의 방향에 대해서는 "AI 서비스가 불법 전송 등에 이용됐을 때는 기업 입장에서도 나중에 법적인 책임이 생길 수 있다는 점을 명시하는 것도 중요한 포인트일 것"이라고 했습니다.AI가 스스로 협조를 거부하게 하는 방안에 대해서도 언급했습니다.이 수석은 "(문제 내에) '답변을 하지 말라'는 (문구를) 어딘가에 숨겨 놓으면 AI가 답을 하지 않도록 하는 것 등을 검증해보고 있다"고 소개하기도 했습니다.다만 더 구체적인 방법에 대해서는 "여러 논의가 진행 중"이라며 신중한 모습을 보이기도 했습니다.한편 이 수석은 미국이 한국에 적용하는 관세 상한을 합의대로 15%를 유지하기로 한 것에 대해서는 "상당히 정리된 것으로, 일차적 안도감은 있다"고 언급했습니다.그러면서도 미국이 호남 반도체 클러스터 등을 문제 삼은 것에 대해서는 "예의주시를 하면서 대응책을 만들고 있다"며 "미국 중간선거 결과에 따른 미국 민주당의 AI 데이터센터 규제 관련 움직임도 있기 때문에 종합적으로 보는 중"이라고 했습니다.잰슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 거취 문제로 국내외 증시 변동이 커진 것에 대해서는 "'1인에 (증시가) 좌지우지되는 상황이 정상인가' 그런 얘기가 많이 나온다"고 말했습니다.이어 "(엔비디아가) AI 밸류체인에서 상당한 부분을 차지하고 있고, 삼성전자나 SK하이닉스가 다 연결돼 있기 때문에 어떻게든 변동성을 줄여가는 쪽으로 가야 한다. (엔비디아에 대한) 의존성을 약하게 만들어야 한다"고 진단했습니다.(사진=연합뉴스)