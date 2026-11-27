▲ 민통선 철책 (자료사진)
강원도 철원군 민통선 이북 지역에서 북한이탈주민인 30대 여성이 철책 방향으로 북상하다가 군 당국에 적발됐습니다.
합참 관계자는 어제(26일) 오후 6시 40분쯤 군 작전 병력이 이 여성의 신병을 확보해 경찰에 인계했다고 밝혔습니다.
신병을 확보한 곳은 철원군 일반전초(GOP) 철책에서 남쪽으로 약 200m 떨어진 민통선 이북 지역입니다.
경찰 확인 결과, 이 여성은 해당 지역에 주소지 등 연고가 없는 탈북민으로 파악됐습니다.
발견 지점은 주민 약 500명 규모의 마을이 형성돼 공용버스도 운행하는 곳으로 전해졌습니다.
과거 주민들의 요구로 민통초소가 이전하면서 별도의 검문소나 초소를 거치지 않고도 진입할 수 있는 지역으로 알려졌습니다.
다만 군 관계자는 지자체가 주민 안전 울타리와 폐쇄회로(CC)TV를 설치해 운영 중인 곳이라고 설명했습니다.
당국은 이 여성의 민통선 이북 지역 진입 의도와 경위를 조사하고 있습니다.
이 여성은 당시 간식거리와 주류 등을 소지했을 뿐 철책을 훼손할 수 있는 도구는 갖고 있지 않았던 것으로 전해졌습니다.
합참 관계자는 "GOP 철책과 경계 구조물에는 이상이 없으며 감시장비 복기 결과 훼손 흔적도 확인되지 않았다"며 "관계기관과 연계해서 대공 혐의점 등을 조사 중"이라는 입장을 밝혔습니다.
(사진=연합뉴스)
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