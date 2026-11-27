11월의 마지막 금요일인 오늘(27일)도 추위 걱정 크게 없겠습니다.



서울의 낮 최고 기온이 16도로 평년 수준을 7도가량이나 웃돌면서 초봄 기온을 나타내겠습니다.



일요일에는 다시 반짝 추위가 나타나기도 하겠지만, 월요일부터는 다시 기온이 오름세로 돌아서겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보겠습니다.



대전의 낮 최고 기온 19도, 광주와 부산 20도, 울산은 무려 21도까지 오르겠습니다.



오늘 중부지방의 하늘 표정 흐린 가운데 가끔 비가 내릴 텐데요.



양은 1mm 안팎으로 많지 않겠습니다.



동해안 지역의 대기에 건조함이 길게 이어지고 있고요.



여기에 강풍특보까지 내려졌습니다.



작은 불씨에도 큰 불로 이어질 수 있는 만큼 화재 사고 각별한 주의가 필요하겠습니다.



오늘 일평균 먼지 농도는 '보통' 수준이 예상되는데요.



수도권과 충남 지역은 늦은 오후부터, 충북과 전북, 광주 지역은 밤부터 먼지 농도 높아질 때가 있겠습니다.



토요일인 내일은 경기 남부, 서해안과 충청 이남, 제주 지역에 비나 눈 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)