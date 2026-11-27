<앵커>



2023년 '오페라의 유령'으로 뮤지컬 관객을 만났던 배우 조승우가 이발사 '스위니 토드'로 뮤지컬 무대에 복귀합니다. 또, 국립오페라단의 창작 오페라 '화전가'가 프랑스에서 공연됐습니다.



공연 소식, 김수현 문화예술 전문기자가 보도합니다.



<기자>



[뮤지컬 '스위니 토드' / 12월 4일~내년 5월 2일 / 디큐브 링크아트센터]



19세기 런던, 행복한 가정을 꾸리던 이발사 벤자민 바커는 그의 아내를 탐낸 터핀 판사의 계략으로 억울한 누명을 쓰고 유배됩니다.



15년 후 유배지에서 탈출한 그는 스위니 토드로 이름을 바꾸고 옛 이발소 자리로 돌아와 복수에 나섭니다.



뮤지컬 '스위니 토드'는 브로드웨이 뮤지컬의 문법을 바꾼 거장 스티븐 손드하임의 대표작으로, 잔혹한 복수극을 블랙코미디로 풀어냈습니다.



조승우가 스위니 토드 역으로 7년 만에 복귀하고, 강필석과 김주택이 함께 캐스팅됐습니다.



스위니 토드와 동업하며 살인 행각을 돕는 파이 가게 주인 러빗 부인 역으로 전미도가 돌아오고, 김소현, 박지연이 새로 합류했습니다.



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[국립오페라단 '화전가' / 20~22일 / 프랑스 몽펠리에 공연]



국립오페라단의 창작 오페라 <화전가>가 한불 수교 140주년을 맞아 프랑스 몽펠리에 무대에 올랐습니다.



<화전가>는 한국전쟁 직전인 1950년 봄, 경북 안동을 배경으로 여인 9명이 겪는 일상의 애환과 가족사, 연대를 그려냅니다.



거대한 역사에 가려졌던 여인들의 삶을 섬세하게 조명한 이 작품은 배삼식 작가의 동명 연극을 바탕으로 최우정이 작곡해 지난해 10월 국내에서 초연됐습니다.



이번 공연은 몽펠리에 오페라극장이 공동 제작으로 참여해, 현지 합창단원들이 극장 역사상 처음으로 한복을 입고 한국어로 노래했습니다.



(영상제공 : 오디컴퍼니 국립오페라단, 영상편집 : 정용화)