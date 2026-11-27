<앵커>



서울시 내 재개발 사업장 중 가장 큰 규모의 용산구 한남3구역이 뉴타운 지정 23년 만에 첫 삽을 떴습니다. 오세훈 서울시장이 착공식을 직접 찾았습니다.



이번 주 서울시 소식을 김민정 기자가 전해드립니다.



<기자>



뉴타운 지정 23년 만에 첫 삽을 뜬 서울 용산구 한남3구역.



한남3구역 재개발 사업 착공식에 오세훈 서울시장과 김경대 용산구청장, 조합원과 지역 주민 등 100여 명이 참석했습니다.



한남동·보광동 일대 약 38만 6천㎡ 규모의 노후 주택가인 한남3구역은 재개발을 통해 공공임대주택 1천20가구가 포함된 총 5천970가구 미니 신도시급 주거단지로 탈바꿈할 전망입니다.



준공 목표는 2030년 12월입니다.



이 일대는 2003년 11월 뉴타운으로 지정된 이후 2006년 재정비촉진지구 지정, 2009년 재정비촉진계획 결정을 거쳐 재개발사업의 기반을 마련했지만, 박원순 전 시장 시절 정비사업 정책 기조가 바뀌면서 건축 심의가 보류되는 등 사업 추진에 어려움을 겪었습니다.



[오세훈/서울시장 : 극복해야 할 어려움이 한두 가지가 아니었습니다. 더 큰 걸림돌은 전임 시장님의 정책이었습니다. 저도 많이 바뀌었죠. 예전에 오세훈 같으면 전임 시장님도 노력하셨다 이렇게 얘기했을 텐데요.]



이 자리에서 서울시는 연내 3만 가구 착공 목표를 차질 없이 추진하겠다는 방침을 밝혔습니다.



오 시장은 "남은 7개 구역이 12월 중 차례로 첫 삽을 뜨면 약속을 지킬 수 있을 것"이라고 말했습니다.



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서울시는 공공예식 지원사업 '더 아름다운 결혼식' 예식 규모가 사업 첫해인 2023년 75건에서 올해 563건으로 약 7.5배 증가했다고 밝혔습니다.



'더 아름다운 결혼식'은 공원과 한옥, 문화 시설 같은 서울의 다양한 도시 공간을 예식 장소로 개방해 예비부부가 합리적인 비용으로 결혼식을 올릴 수 있도록 시에서 지원하는 사업입니다.



서울시는 내년 예식 예약도 지난달 말 기준 661건으로 벌써 올해 수준을 넘어섰다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 전경배·김흥기, 영상편집 : 김종미)