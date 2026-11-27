<앵커>



경기도의회가 오늘(27일)부터 예산결산특별위원회를 열고 내년도 예산안을 심의합니다. 경기도는 지방선거 당시 도지사 경선에 나섰던 한준호 행정안전부 장관 후보자에 주목하고 있습니다.



그 이유를 최호원 기자가 살펴봤습니다.



<기자>



추미애 경기도지사가 내년도 예산안 심의를 앞두고 도의회 상임·특별위원장들을 오찬에 초대했습니다.



추 지사는 세수 감소와 복지 지출 증가 등 경기도의 재정난을 거듭 강조했습니다.



[추미애/경기도지사 : 이 재정은 사실은 (부족) 예산이 아주 구조적인 문제입니다. 조속히 구조적인 문제를, 이미 (국회에) 대안을 내서 발의가 돼 있는 상태입니다. (논의) 분위기를 만드는 것이 중요하다고 생각됩니다.]



도가 제시한 대안은 지방소비세율 인상과 국세인 법인세 5% 이양, 그리고 지방교육세 개편 등입니다.



모두 국회는 물론, 정부 협조 없이는 불가능한 사안들입니다.



이런 가운데 경기도청 안팎에서는 최근 청와대가 한준호 더불어민주당 의원을 행정안전부 장관 후보자로 지명한 사실에 주목하고 있습니다.



한 후보자는 지난 6월 지방선거에서 당내 경기도지사 후보 경선을 치르며 추미애 지사와 경쟁한 바 있습니다.



[한준호/행안부 장관 후보자 (민주당 경기도지사 경선 토론회) : 1호 (청소년 교통비 지원) 공약의 대상이 6세에서 18세까지가 맞습니까? 그렇게 따지면 경기도 전역에 230만 명 정도의 대상자가 있을 텐데 지금 말씀하신 806억 원이라는 (필요) 예산 자체가 제 계산으론 나오지 않는데요.]



도지사에 도전했던 한 후보자가 장관으로 취임할 경우 정부와의 협의가 더욱 가속화되길 기대하는 겁니다.



행안부는 기재부와 논의해 국가사업의 국비 부담률을 높여 경기도 재정에 숨통을 트여 줄 수 있습니다.



정부 지원금 성격인 보통교부세를 경기도에 내려줄지 여부도 판단합니다.



경기도의회는 오늘부터 예결특위를 열고 내년도 도 예산안 심의에 들어가 다음 달 11일 본회의에서 최종안을 의결할 예정입니다.



(영상편집 : 장운석, 화면제공 : 경기도청)