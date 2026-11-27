<앵커>



더불어민주당 김민석 대표가 어제(26일) 충북혁신도시 내 소방 관련 기관들을 찾았습니다. 충북도는 이 자리에서 소방 관련 공공기관의 추가 이전 필요성과 내년도 예산 지원 등을 요청했습니다.



CJB 이태현 기자가 보도합니다.



<기자>



더불어민주당 김민석 대표가 음성 국립소방병원을 찾았습니다.



지난 6월 정식 개원해 진료에 들어갔지만 여전히 의료 전문 인력이 정원 대비 10명 넘게 부족한 상황, 때문에 가동 중인 병상도 전체 병상의 30%대에 불과합니다.



소방병원은 소방 전문 의료기관을 넘어 지역 주민들의 공공의료 역할도 담당하고 있는 만큼 신용한 지사는 소방병원의 기능 확충을 요구했습니다.



특히 지난 10일 청주에서 임신 24주 차 산모가 34개 의료기관에서 수용을 거부당한 사례를 들며 소방병원을 전국 단위 고위험 산모들의 의료 안전망으로 육성하기 위한 예산 지원을 요청했습니다.



[김민석/더불어민주당 대표 : 소방대원들이 활동을 하면서 부딪히는 여러 가지 신체적인 그리고 정신적인 어려움들이 있는데요. 그런 점에 있어서도 국가가 잘 살필 수 있도록 전문적인 의료 지원이 이루어지도록 하겠습니다.]



앞서 김민석 대표는 음성의 소방장비교육센터 등을 찾은 가운데 충북 지역의 공공기관 이전 필요성도 언급됐습니다.



특히 혁신도시 지역 내 이미 소방병원과 교육센터가 자리하고 있는 만큼 한국소방산업기술원과 소방안전원 등의 기관 유치를 통해 소방 산업의 기능을 집적해야 한다고 강조했습니다.



또, 시장형 공기업이나 대형 공공기관의 이전도 요청했습니다.



[김민석/더불어민주당 대표 : 마지막 (국회) 예산 심의를 하는 과정에서 반영하도록 하고 또 앞으로 현장에서 신용한 지사님, 조병옥 군수님 말씀을 잘 들으면서 현장의 요구를 잘 반영하도록 하겠습니다.]



내년도 예산안 심의가 막바지에 접어든 가운데 여당 대표의 현장 방문이 충북 지역과 소방에 대한 예산 확충으로 이어질지 주목되고 있습니다.



(영상취재 : 김준수 CJB)



CJB 이태현