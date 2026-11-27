<앵커>



무소속 한동훈 의원의 검찰 수사자료 유출 의혹과 관련해 경찰이 강제수사에 나섰습니다. 경찰은 김승원 전 법무부 장관 후보자의 기소계획서가 한 의원에게 넘어간 경위를 확인하기 위해 법무부와 공소청 등을 압수수색하고 있습니다.



김규리 기자입니다.



<기자>



경찰 수사관들이 압수물품을 담을 파란색 상자를 들고 서부지방공소청으로 들어갑니다.



[경찰 수사관 : (서버실 압수수색 하셨나요?) ……. (어떤 물품 압수수색 중이신가요?) …….]



무소속 한동훈 의원이 김승원 전 법무부 장관 후보자 사건 검찰 수사자료를 유출했다는 의혹과 관련해 경찰이 강제수사에 나섰습니다.



서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 오늘(27일) 오전 9시쯤부터 공무상 비밀누설 혐의 고발 사건과 관련해 법무부와 공소청, 서울서부지방공소청에서 압수수색영장을 집행 중이라고 밝혔습니다.



한 의원이 일부 검사들로부터 김 전 법무부 장관 후보자의 이른바 '신약 임상시험 승인 청탁 의혹' 사건의 기소계획서를 넘겨받아 공개했다는 의혹에 대해 사실관계 확인에 나선 겁니다.



공소청에서는 정보통신계와 감찰계 등에서 필요한 자료를 확보 중인 걸로 전해졌습니다.



앞서 한 의원은 김승원 전 법무부 장관 후보자의 코로나19 치료제 임상시험 승인 청탁 의혹을 제기하며 당시 서부지검이 작성한 김승원 기소 계획 문서 등을 공개한 바 있습니다.



더불어민주당은 이를 '수사자료 유출 게이트'로 규정했고, 민주당 김동아 의원은 지난 9월 한동훈 의원이 검찰 기소계획서 등을 확보해 공개한 경위를 밝혀달라며 경찰청 국가수사본부에 고발했습니다.



(영상편집 : 이승희)