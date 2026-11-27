<앵커>



학교 급식과 돌봄 등을 담당하는 비정규직 노동자들이 교육당국과 임금 교섭에서 끝내 합의를 이루지 못해 오늘(27일) 하루 총파업에 나섰습니다. 교육당국은 대체급식 제공 등 학교 운영 차질을 최대한 줄이기 위해 비상 대응에 나섰습니다.



조성현 기자입니다.



<기자>



학교 비정규직 노동자 약 4만 명이 오늘 전국에서 총파업에 돌입했습니다.



유치원과 초·중·고, 특수학교에서 급식과 청소, 행정 등을 책임지는 교육공무직 노동자들입니다.



전국학교비정규직연대회의는 지난 9월부터 교육부, 16개 시·도교육청과 임금 교섭을 수차례 진행했지만, 합의에 이르진 못했습니다.



노조 측은 최저임금 이상의 기본급을 보장하라며, 약 5%인 월 10만 5천 원 인상을 요구했지만, 교육당국은 3%인 월 6만 4천 원가량을 제시했습니다.



근속수당 상한을 없애고 정기상여급을 공무원과 동일하게 적용해야 한다는 등의 노조 측 요구도 받아들여지지 않았습니다.



연대회의 측은 오늘 오후 여의도에 모여 집회를 열 예정입니다.



[민태호/전국학교비정규직노동조합 위원장 : 교육 예산을 지켜내고 교육 복지를 더 확대하고 더 큰 학교의 역할과 책임으로 아이들의 미래를 지킬 것입니다.]



교육당국은 상황실을 설치하고 학생들의 학습권과 건강권을 보호하겠다고 밝혔습니다.



오늘 파업으로 일부 학교에서는 점심 급식이 중단되고 빵과 우유 같은 대체 음식이 제공됐습니다.



또, 돌봄 차질이 빚어질 경우를 대비해 학교별 대체 프로그램을 제공하는 등 돌봄학교는 오늘 정상 운영될 방침입니다.



(영상편집 : 박선수)