▲ 지난해 북으로 귀환하는 북한 주민 선박 모습

이달 초 울릉도 근해에서 표류하다 구조된 북한 어선이 24일 만에 동해상으로 송환됐습니다.통일부에 따르면 북한 어선은 이날 오전 8시 33분에 동해 북방한계선(NLL)을 자력 항해로 통과했습니다.이어 NLL 북방에서 대기 중이던 북한 선박과 합류한 뒤 계속 북상했습니다.이 어선은 북한 주민 7명을 태운 채 이달 3일 울릉도 인근 공해상에서 표류하다 우리 군·해경 당국에 발견·예인됐습니다.정부 당국은 합동신문과 유엔군사령부 등 여러 단계의 조사를 거쳐 승선원의 자유 의사를 확인한 뒤 6명에 대해 인도적 송환 결정을 내렸습니다.잔류 의사를 밝힌 1명은 북한이탈주민으로서 보호를 받게 됩니다.통일부는 이날 송환 과정을 설명하면서 '귀순' 대신 '보호 의사' 용어를 사용했습니다.정부는 순조로운 귀환이 이뤄질 수 있도록 동해 기상 여건을 지켜보다 이날 송환을 결정했습니다.작년과 마찬가지로 사전에 유엔사가 연락채널을 통해 북측에 송환 계획을 통보했을 것으로 보입니다.이와 함께 정부는 이날 새벽부터 국제해사통신망으로도 송환 진행 상황을 발신했습니다.북한 선박이 대기하고 있었다는 점에서 북측이 유엔사의 통보를 수신한 것으로 추정됩니다.북측의 반응은 전해지지 않았습니다.정부는 작년에도 3월과 5월 각각 동해상과 서해상에 구조된 북한 선박과 승선원 전원을 자유의사에 따라 작년 7월 동해상으로 송환한 바 있습니다.(사진=통일부 제공, 연합뉴스)