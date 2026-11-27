▲ 류덕현 청와대 재정기획보좌관

류덕현 청와대 재정기획보좌관이 오늘(27일) 정부가 추진하는 미래대응기금에 관한 비판에 "책임 있는 재정 운용"이라며 정면 반박했습니다.류 보좌관은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 학계의 비판 의견을 소개한 기사를 인용하며 "(미래대응기금을) 단순히 '재정 중독', '빚 중독'으로 매도하는 것이 과연 균형 잡힌 경제학적 분석이라고 할 수 있겠느냐"고 썼습니다.류 보좌관은 "미래대응기금에 적립되는 104조 원은 사라지는 돈이 아니다. 국가가 보유하는 금융 자산"이라며 "부채는 계산하면서 자산은 계산하지 않는 것이 과연 온전한 경제학적 분석인가"라고 되물었습니다.이어 "일시적인 세수 호황을 중장기 재정 안정과 미래 성장의 기회로 전환하려는 정책에 국제사회가 주목하고 있다"며 "국제통화기금(IMF)은 미래대응기금 신설을 환영했고 경제협력개발기구(OECD) 수석이코노미스트는 '현명한 정책적 선택'이라고 평가했다"고 전했습니다.또 "2027년 정부 예산안은 총지출을 12.8% 확대하면서도 통합재정수지를 59.9조 원 흑자로 전환하고, 관리재정수지를 사실상 균형 수준으로 개선하며 국고채 순 발행도 올해보다 13.1조 원 줄이는 예산"이라고 덧붙였습니다.그러면서 "반도체 호황에 따른 막대한 세수가 언제까지 지속될지 아무도 장담할 수 없다"며 "세수가 풍부할 때 국채 발행을 줄이는 것도 필요하지만, 일부를 비축해 미래의 경제 위기와 세수 결손에 대비하는 것 역시 책임 있는 재정 운용"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)