▲ (왼쪽부터) 김대기 전 대통령실 비서실장, 윤재순 전 대통령실 총무비서관, 김오진 전 대통령실 관리비서관

윤석열 정부 시절 대통령 관저 이전 과정에서 예산 불법 전용을 지시한 혐의로 기소된 김대기 전 대통령실 비서실장이 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.서울중앙지법 형사합의36부(이정엽 부장판사)는 오늘(27일) 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 김 전 실장에게 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했습니다.함께 기소된 김오진 전 대통령실 관리비서관과 윤재순 전 대통령실 총무비서관에겐 각 징역 1년에 집행유예 2년이 선고됐습니다.김 전 실장, 김 전 비서관, 윤 전 비서관은 2022년 대통령 관저 이전 공사 당시 무자격 업체인 21그램에 공사비를 지급하기 위해 관저 업무와 무관한 행정안전부 예산 20억 9천만 원을 불법 전용·집행하도록 지시한 혐의로 올해 6월 재판에 넘겨졌습니다.재판부는 이들이 행정부 산하 정부청사관리본부 공무원들에게 예산 전용·집행을 지시해 직권을 남용한 혐의를 유죄로 인정했습니다.재판부는 "피고인들은 관저 공사가 대통령 비서실 소관 사업이고, 여기에 행정안전부의 기정 예산을 사용하는 게 위법이라는 점을 적어도 미필적으로 인식했다"고 판단했습니다.다만 함께 기소된 이상민 전 행정안전부 장관은 이들과 공모했다는 점이 입증되지 않았다며 무죄를 선고받았습니다.재판부는 양형 배경을 밝히며 "김대기, 김오진, 윤재순의 범행으로 행정안전부 소관 예산이 목적 사업이 아닌 사업에 사용됐고, 이는 국가재정법상 예산 편성과 집행의 원칙을 위반한 것"이라고 질타했습니다.이어 "피고인들은 법령을 준수할 의무가 있는 공무원들인데도, 예산 집행 원칙보다 청와대 이전 공약의 신속한 이행을 위해 범행했다"고 질타했습니다.재판부는 "다만 예산 전용으로 행정안전부의 다른 사업에 차질이 생긴 것으론 보이지 않는 점 등을 유리한 정상으로 고려했다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)