한국시리즈 MVP에 이어 타율상과 출루율상까지 차지한 구자욱이 어제(26일) KBO 시상식에 참석했습니다.



생애 첫 FA 자격을 얻은 구자욱은 말 한마디, 행동 하나하나가 조심스럽다며 팬들에게 미안한 마음을 전했는데요.



시상식 직후 취재진과 만난 구자욱에게 FA 협상 상황부터 우승 기념 카퍼레이드 불참, 인천 방문설까지 다양한 질문이 쏟아졌습니다.



타격왕 구자욱의 조심스러운 FA 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재: 배정훈 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 유동혁 / 제작: 스포츠취재부)