▲ 도쿄전력

일본 도쿄전력홀딩스가 대형 인공지능(AI) 데이터센터를 유치하기 위해 향후 9년간 송전망과 원자력발전소 등 전력 인프라에 10조 2천억 엔, 우리 돈으로 약 86조 원 투자한다는 구상을 마련했습니다.오늘(27일) 니혼게이자이신문에 따르면 도쿄전력은 2035회계연도까지 송전망 증설에 4조 9천억 엔, 원전 발전설비 확충에 2조 5천억 엔 등을 투자할 계획입니다.2040회계연도까지 누적 투자액은 15조 엔을 넘어설 전망입니다.이는 아마존웹서비스(AWS) 등 미국 대형 클라우드 기업의 DC를 유치해 전력 판매를 늘리려는 전략입니다.여기서 거둔 수익으로 2011년 폭발 사고가 발생한 후쿠시마 제1원전의 폐로와 배상 비용을 조달할 방침입니다.관련 비용은 매년 5천억 엔 규모에 달합니다.도쿄전력은 데이터센터 부지 선정부터 인허가, 전력 공급까지 일괄 지원하고 전기요금에 할증분을 붙이는 방안도 구상하고 있습니다.회사 측은 재무 기반이 취약한 만큼 외부 투자로 자금을 확보하고, 이를 DC 건설에 필요한 송배전망 확충 등에 투입한다는 구상입니다.이를 위해 소프트뱅크와 미국 투자펀드 KKR·블랙스톤 등 5개 진영과 자본 제휴 협상도 진행 중입니다.(사진=게티이미지)