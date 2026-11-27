한국인 아버지와 외국인 어머니 사이에서 태어난 아동이 국적 취득 절차를 밟는 동안에도 건강보험을 적용받을 수 있도록 하는 국민건강보험법 개정안이 발의됐습니다.



더불어민주당 정책위의장 권칠승 의원은 오늘(27일) 법적 친자 관계가 확인돼 국적 취득 절차를 밟고 있는 아동에게도 건강보험 가입 자격을 부여하는 내용의 개정안을 대표 발의했다고 밝혔습니다.



현행법상 대한민국 국민의 자녀라는 사실이 인지된 후에도 주민등록이나 국내 거소 신고, 외국인 등록을 하지 못한 아동은 건강보험 피부양자 자격을 얻기 어려워 의료 사각지대에 놓인다는 지적이 제기돼 왔습니다.



이번에 마련된 국민건강보험법 개정안에는 이들 아동을 위한 특례를 신설해 법원의 확정판결 등으로 대한민국 국민의 자녀임이 확인된 미성년자에 대해서는 건강보험 혜택을 누릴수 있도록 하는 내용이 담겼습니다.



또, 법 시행 당시 이미 국적 취득 절차를 밟고 있는 아동에 대해서도 특례를 적용하도록 했습니다.



이번 발의는 지난 12일 권칠승 의원실이 세이브더칠드런과 사단법인 온율·전국이주여성쉼터협의회와 공동 개최한 국회 토론회의 후속 조치입니다.



세이브더칠드런과 전국이주여성쉼터협의회가 전국 33개 폭력 피해 이주여성 보호시설을 조사한 결과, 보호 아동 14명 가운데 국적 취득 절차를 밟고 있던 8명이 영유아 건강검진을 받지 못했거나 뒤늦게 받았으며, 생후 16개월까지 검진을 한 번도 받지 못한 아동도 있었습니다.



법무부가 파악한 국적 취득 최장 소요 기간은 1년 남짓이지만, 소송 준비와 재판에 걸린 시간을 제외한 기간입니다.



최근 5년간 국적 취득 절차를 밟고 있는 아동의 80%가 의료와 보육의 손길이 필요한 9세 이하 아동과 영유아인 것으로 나타났습니다.