북한과 러시아가 러시아의 최고 등급 국가기밀까지 보호 대상에 포함하는 기밀정보 상호 보호협정을 체결한 사실이 뒤늦게 확인됐습니다.



우크라이나 전쟁을 계기로 군사적 밀착을 강화해 온 양국이 정보기관 간 협력을 한층 확대하기 위한 법적 기반을 마련한 것으로 보입니다.



현지 시각 어제(26일) 미국의 북한 전문매체 NK뉴스에 따르면, 북한과 러시아는 지난 3월 26일 평양에서 기밀정보 상호 보호협정을 체결했습니다.



러시아 연방보안국(FSB)과 북한 정보기관이 관여한 협정입니다.



협정은 체결 당일 발효됐으며 러시아 정부는 4월 17일 공식 법률정보 포털에 협정문을 게재했습니다.



양국 정부는 협정 체결 사실을 별도로 발표하지는 않았습니다.



이번 협정은 러시아가 다른 국가들과 맺은 유사 협정과 기본 틀은 같지만, 러시아의 최고 등급 국가기밀까지 보호 대상에 포함했다는 점에서 차이가 있습니다.



러시아 법률정보 포털에 공개된 유사 협정 21건 가운데 최고 기밀 등급인 '특별 중요'(of special importance) 정보를 보호 대상으로 명시한 것은 북한과 몰도바의 사례뿐입니다.



몰도바는 2003년 러시아와 기밀정보 보호협정을 체결했으나 러시아의 우크라이나 침공 이후 정보기관 간 협력을 중단하고 2023년 FSB와의 별도 협력협정도 폐기했습니다.



러시아는 우방국인 이란과 2008년 체결한 협정에서도 두 번째로 높은 기밀 등급인 '극비'(top secret)까지만 적용 대상으로 삼고 있습니다.



북한과의 협정은 공개된 21건의 협정 가운데 유일하게 암호통신을 협력 분야로 명시하기도 했습니다.



협정에 따르면 양국은 정치, 군사, 기술, 군사기술, 경제, 암호통신 분야에서 협력하는 과정에서 교환하거나 생성한 기밀정보를 동등한 수준으로 보호해야 합니다.



상대국의 서면 동의 없이 기밀정보를 제3자에게 제공해서는 안 되며 당초 제공받은 목적과 다른 용도로도 사용할 수 없습니다.



기밀 유출 사고가 발생하면 상대국에 이를 통보하고 조사해야 합니다.



협정의 만료일은 별도로 정해지지 않았습니다.



러시아가 다른 국가들과 체결해 온 이러한 기밀정보 보호협정은 통상 정보기관 간 교류나 무기 거래, 군사협력을 위한 법적 토대가 된다고 NK뉴스는 설명했습니다.



러시아 전문가인 크리스 먼데이 동서대 교수는 이번 협정이 양국 정보기관 간 협력이 더욱 긴밀해지고 통합되는 신호일 수 있다면서 "양측 모두 더 높은 수준의 기밀 유지를 원하고 있다"고 분석했습니다.



(사진=게티이미지)