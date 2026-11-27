무소속 한동훈 의원이 김승원 법무부 장관 후보자 관련 검찰 수사자료를 유출했다는 의혹을 수사 중인 경찰이 법무부와 공소청에 대한 강제수사에 착수했습니다.



서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 오늘(27일) 오전 9시부터 한 의원에 대한 공무상 비밀 누설 혐의 고발 사건과 관련해 법무부와 공소청, 서울서부지방공소청에서 압수수색 영장을 집행했습니다.



특히 공소청에선 정보통신계와 감찰계에서 필요한 자료를 확보하고 있습니다.



경찰은 수사 관례에 따라 압수수색 형식을 취했지만 수사에 필요한 자료를 임의로 제출받고 있는 것으로 알려졌습니다.



다만, 오늘 압수수색 대상엔 한동훈 의원은 포함되지 않았습니다.



해당 논란은 지난 9월 한동훈 의원이 당시 김승원 법무장관 후보자 검증 국면에서 김 후보자의 코로나19 치료제 임상시험 승인 청탁 의혹과 관련해 '서부지검 김승원 기소 계획 문서' 등을 공개하면서부터 시작됐습니다.



민주당은 이를 '수사자료 유출 게이트'로 규정하고 한동훈 의원을 공무상 비밀누설 등 혐의로 경찰에 고발했습니다.



경찰의 압수수색 소식에 한동훈 의원은 오늘 "경찰이 민중의 지팡이가 아니라 민주당의 지팡이가 되겠다고 나섰다"고 SNS에 썼습니다.



한 의원은 이어 "'오빠독약로비' 공익제보자 색출, 경찰 동원해서 마음대로 해 보라"면서 "저는 다시 돌아가도 국민만 보고 똑같이 할 것"이라고 목소리를 높였습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)