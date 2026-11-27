▲ 중국 베이징 톈안먼 광장

중국이 오는 2030년까지 초등학생부터 대학생, 플랫폼 노동자에 이르기까지 사회 각계각층을 대상으로 국방교육을 강화하기로 했습니다.또, 학교 국방교육을 군 병력 모집 홍보와 연계하고 지역 체육행사를 국방교육에 접목하는 한편 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 활용하는 등 교육 방식도 다양화한다는 계획입니다.현지 시각 오늘(27일) 중국 관영 신화통신 등에 따르면 중국공산당 중앙선전부와 중앙군사위원회 국방동원부는 지난 25일 이러한 내용을 담은 '전 국민 국방교육 제15차 5개년 계획(2026∼2030년)'을 발표했습니다.계획은 2030년까지 학교와 사회의 국방교육을 강화하고 군과 민간 자원의 통합을 추진해 국민의 국방 의식을 높이고 애국심과 강군(强軍)을 중시하는 분위기를 조성하는 것을 목표로 제시했습니다.이를 위해 시진핑 국가주석의 강군 사상 학습·교육 강화, 각계각층에 대한 국방교육 확대, 홍보·보급 방식 개선, 국방교육 체험 활동 확대 등 7대 중점 과제를 제시했습니다.신기술을 활용한 국방교육 활성화, 군 자원의 활용, 국방교육 전문인력 육성도 중점 과제에 포함됐습니다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 당국이 초등학교부터 대학까지 교육 단계별 국방교육 목표와 내용을 설정하고 이를 군 병력 모집 홍보와 연계하기로 했다고 전했습니다.국방교육 대상과 범위도 확대합니다.당·정부 기관 종사자, 특히 지도급 간부와 청소년 학생, 민병을 중점 교육 대상으로 삼고, 정부 기관, 학교, 기업, 지역사회, 농촌, 신흥 산업 분야는 물론 인터넷 공간에서도 국방교육을 강화한다는 방침입니다.플랫폼 노동자도 교육 대상에 포함됐다고 SCMP는 전했습니다.중국 당국은 지역 축구대회와 문화행사 등 일상생활에서 접할 수 있는 행사에도 국방교육을 접목하고 AI 등 새로운 기술을 활용한 교육의 현대화도 추진합니다.특히 청소년들의 국방교육 참여를 확대하기 위해 전국 단위의 국방소양 경진대회와 지능형 무인시스템 응용 경진대회도 추진하기로 했습니다.국방 지식 교육과 관련 기술 훈련 등에 활용할 국방교육 특화 인공지능 모델도 구축하기로 했습니다.이번 계획은 중국이 2024년 국방교육법을 개정한 이후 처음 마련한 국방교육 5개년 계획입니다.중앙선전부는 국방에 대한 관심과 참여를 높여 국방과 군 현대화를 추진하는 데 필요한 사상적 기반을 마련하겠다고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)