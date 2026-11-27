▲ 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO) 일론 머스크

일론 머스크는 "미국의 모든 어린이에게 매년 스페이스X 1주를 기부할 것"이라고 밝혔습니다.머스크는 추수감사절인 26일(현지시간) 엑스에 올린 글을 통해 이같이 전했습니다.앞서 머스크가 전날 "미국의 모든 어린이는 스페이스X 주식 2주를 받게 될 것이다.1주는 스페이스X로부터, 1주는 나로부터 받는다"고 발표한 바 있습니다.이에 따라 이날 발표된 내용은 어린이 한 명당 기부하겠다고 약속한 주식 수를 기존 2주에서 더 늘린다는 뜻으로 풀이됩니다.앞서 스페이스X는 현재 활성화된 모든 '트럼프 계좌'에 새로 발행하는 A종 보통주 1주씩을 제공하겠다고 전날 발표했습니다.머스크가 이 트럼프 계좌에 자신이 보유한 주식 1주씩을 추가로 기부하겠다는 의미였습니다.도널드 트럼프 행정부가 7월 출시한 '트럼프 계좌'는 아동이 장기 저축과 투자를 할 수 있도록 도입한 투자 계좌로, 고액 자산가들의 기부가 이어지고 있습니다.트럼프 대통령 임기인 2025년부터 2028년 사이 태어난 아기가 이 계좌에 가입하면 정부가 1천 달러, 약 134만 원을 지급해줍니다.미국 인구조사국 추산에 따르면 미국 어린이는 약 7천200만 명입니다.현재 스페이스X 주가를 적용하면 2주는 184억 달러, 약 24조 7천억 원어치에 해당합니다.앞서 귄 쇼트웰 스페이스X 사장 겸 최고운영책임자(COO) 부부도 지난달 자신들이 소유한 회사 주식 200만 주를 미국 미래세대를 위해 기탁하겠다고 약속했습니다.(사진=게티이미지)