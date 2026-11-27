▲ 북한과 중국이 지난 10월 15일 압록강 현지에서 신압록강대교 개통식을 열었다고 조선중앙TV가 16일 보도했다.

중국 접경도시 랴오닝성 단둥시가 향후 5년간 소액 국경무역 통관 절차를 간소화하고 신압록강대교를 적극 활용하기로 하면서 대북 교역을 확대하려 한다고 NK뉴스가 현지 시각 어제(26일) 보도했습니다.보도에 따르면 단둥시 상무국은 지난 19일 기자회견에서 2026∼2030년 5개년 계획의 중점 과제를 공개하며 소액 국경무역 통관 효율화, 특산품 심층 가공, 국경 주민 무역과 현지 가공의 연계 추진 방침을 밝혔습니다.단둥시는 또 신압록강대교의 통관상 이점을 살리고 '스마트 통관시설' 구축을 추진하겠다고 강조했습니다.단둥 조중변민 호시무역구도 국경 20㎞ 이내 거주 주민을 대상으로 '변민증'(국경주민증) 등록을 독려했습니다.변민증을 보유한 주민은 하루 8천 위안(약 161만 원) 한도로 면세 물품을 반입할 수 있습니다.단둥시와 무역구가 북한을 직접 거명하지는 않았으나 단둥의 유일한 육상 접경지는 북한입니다.무역구 측은 지난 23일 저장성시장협회 대표단과 현지 인조속눈썹 업체들을 초청해 단둥 통관 및 국경 창고를 통한 동북아 지역 물품 배송 방안을 논의했습니다.NK뉴스는 이 행사가 압록강 건너 북한 생산시설로 제조를 위탁할 수 있다는 신호라고 분석했습니다.북한은 재수출용 인조속눈썹·가발 생산을 위해 중국에서 인모를 수입해 왔으며 10월 한 달간 대중 인모 수입액은 1천200만 달러(약 161억 원)를 넘겼고 8월에는 가발 수출이 북중 무역 증가에 일부 기여한 것으로 파악됩니다.이 같은 움직임은 북·중 관계가 개선 흐름을 보이는 가운데 접경지역 경제를 부양하려는 중국 측 행보와 맞물립니다.왕야쥔 주북 중국대사는 지난 25일 평양에서 김명수 북한 외무성 부상을 만나 양국 간 교류와 협력을 더욱 강화하겠다는 뜻을 밝혔습니다.한편, 완공 10여 년 만인 지난달 15일 공식 개통한 신압록강대교 양안 통관 시설에 개통 이후 차량이 늘어난 모습이 위성사진에 포착됐습니다.단둥 호시무역구의 주민 참여율은 2020년 시 당위원회 정책연구실 보고서 기준 접경 주민 150만 명 중 약 4천 명(0.3%)에 그쳤고 2025년 말 등록 주민은 6천380명, 수입액은 1억 6천100만 위안, 우리 돈으로 약 322억 원을 넘어섰습니다.다만 신압록강대교가 개통된 10월 북중 교역액은 2억 5천400만 달러로 전달보다 약 15% 감소했습니다.(사진=조선중앙TV 화면, 연합뉴스)