▲ 베트남 쌀국수

인천 한 쌀국수 가게에서 손님들의 현금 2억 원을 훔친 30대 업주는 환전을 미끼로 피해자들을 유인한 것으로 드러났습니다.인천 서부경찰서는 절도 혐의로 베트남 출신 귀화자인 A(35·여) 씨를 구속했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 23일 오후 11시쯤 자신이 운영하는 인천시 서해구 쌀국수 가게에서 베트남 국적의 20대 남성 B 씨 등 2명이 가방에 보관하던 현금 2억 원을 훔친 혐의를 받고 있습니다.그는 B 씨 등에게 원화 현금을 가져오면 낮은 수수료율로 베트남 동으로 환전해주겠다고 유인한 뒤 1만 원권 1천500장과 5만 원권 3천700장을 검은 비닐봉지에 담아 도주한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 당초 혐의를 부인했으나 경찰이 그의 지인 집 안 매트리스와 장롱 등에서 현금 다발을 발견하자 범행을 시인했습니다.경찰은 A 씨의 구속영장을 신청했으며 법원은 어제 "도주할 우려가 있다"며 영장을 발부했습니다.경찰 관계자는 "A 씨는 범행 후 비어 있는 지인 집으로 도주해 현금을 숨겼다"며 "피해자들은 개인사업을 하고 있으며 이들이 소지한 현금의 출처는 대부분 소명됐다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)