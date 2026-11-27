▲ 베트남 쌀국수
인천 한 쌀국수 가게에서 손님들의 현금 2억 원을 훔친 30대 업주는 환전을 미끼로 피해자들을 유인한 것으로 드러났습니다.
인천 서부경찰서는 절도 혐의로 베트남 출신 귀화자인 A(35·여) 씨를 구속했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.
A 씨는 지난 23일 오후 11시쯤 자신이 운영하는 인천시 서해구 쌀국수 가게에서 베트남 국적의 20대 남성 B 씨 등 2명이 가방에 보관하던 현금 2억 원을 훔친 혐의를 받고 있습니다.
그는 B 씨 등에게 원화 현금을 가져오면 낮은 수수료율로 베트남 동으로 환전해주겠다고 유인한 뒤 1만 원권 1천500장과 5만 원권 3천700장을 검은 비닐봉지에 담아 도주한 것으로 조사됐습니다.
A 씨는 당초 혐의를 부인했으나 경찰이 그의 지인 집 안 매트리스와 장롱 등에서 현금 다발을 발견하자 범행을 시인했습니다.
경찰은 A 씨의 구속영장을 신청했으며 법원은 어제 "도주할 우려가 있다"며 영장을 발부했습니다.
경찰 관계자는 "A 씨는 범행 후 비어 있는 지인 집으로 도주해 현금을 숨겼다"며 "피해자들은 개인사업을 하고 있으며 이들이 소지한 현금의 출처는 대부분 소명됐다"고 설명했습니다.
(사진=연합뉴스)
댓글