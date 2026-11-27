▲ 경기 성남수정경찰서

마약 투약 혐의로 실형을 선고받았던 전 유력 정치인의 아들이 전 연인을 폭행하고 스토킹한 혐의로 경찰에 체포됐습니다.경기 성남수정경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 및 스토킹처벌법 위반, 폭행, 특수협박 혐의로 30대 남성 A 씨를 붙잡아 조사 중이라고 오늘(27일) 밝혔습니다.A 씨는 지난해 10월부터 1년여간 전 연인을 여러 차례 폭행하고 성관계 영상을 유포하겠다고 협박한 혐의를 받습니다.A 씨는 두 사람이 헤어진 뒤 상대방의 의사에 반해 반복적으로 연락하거나 물건을 보내는 등 스토킹한 혐의도 받습니다.경찰은 이달 20일 피해자로부터 고소장을 접수해 수사에 착수했으며, 법원에서 체포영장을 발부받아 어젯(26일)밤 8시쯤 A 씨를 주거지에서 체포했습니다.경찰은 체포 과정에서 A 씨의 주거지를 압수수색해 휴대전화 등을 확보했습니다.경찰은 압수물을 디지털 포렌식해 해당 영상이 존재하는지, 실제로 유포했는지 등을 확인할 방침입니다.앞서 A 씨는 과거 마약 투약 혐의로 실형을 선고받고 복역하다 지난해 10월 출소했으며, 이후 언론 인터뷰를 통해 마약 중독 극복 의지를 밝힌 바 있습니다.현재까지 이번 사건과 관련해 A 씨의 마약 투약 정황은 확인되지 않았습니다.경찰은 A 씨를 상대로 조사를 마치는 대로 구속영장 신청 여부를 검토할 방침입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)