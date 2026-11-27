▲ 알렉산드르 코즐로프 러시아 천연자원부 장관(오른쪽)

북한을 방문 중인 러시아 장관이 현지 시각 어제(26일) 북러 관계가 매우 긍정적인 방향으로 나아가고 있으며 양측 인프라 사업들도 성과를 내고 있다고 밝혔다고 러시아 관영 타스통신이 이날 보도했습니다.보도에 따르면 알렉산드르 코즐로프 천연자원부 장관은 이날 평양에서 기자들과 만나 북러 관계에 대해 "상황이 매우 긍정적인 방향으로 나아가고 있다"며 "두 정상이 만나 논의한 인프라 계획들도 성과를 내고 있다"고 말했습니다.이어 "두만강을 가로지르는 다리가 있고, 모스크바와 평양을 오가는 직항편도 생겼으며 문화·교육 교류도 이뤄지고 있다"면서 "우리는 매우 많은 분야에서 협력하고 있고, 이런 유대는 오랜 역사를 지니고 있다"고 강조했습니다.코즐로프 장관은 김정은 북한 국무위원장을 호칭할 때 '김정은 동지(Comrade)'라고 불렀습니다.코즐로프 장관은 25∼27일 평양에서 열리는 북러 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회(이하 경제공동위원회) 제13차 회의 참석을 위해 북한을 방문했습니다.김 위원장도 어제(26일) 코즐로프 장관을 비롯한 러 정부 대표단과 함께 러시아 예술인들의 공연을 관람하며 양국 간 친선을 과시했습니다.조선중앙통신은 김 위원장이 공연 후 코즐로프 장관과 별도 담화를 갖고 "두 나라 사이의 각 분야에서 협력이 보다 긴밀해지고 확대되고 있는 데 대해 평가했다"고 전했습니다.러시아 인터팍스통신은 코즐로프 장관이 김 위원장과의 비공개 담화가 어떻게 진행됐는지 묻는 기자들의 질문에 김 위원장이 러시아의 승리를 믿고 있으며 러시아 국민의 건강과 성공을 기원했다고 답했다고 보도했습니다.북한과 러시아는 2024년 정상회의를 계기로 '포괄적 전략적 동반자관계 조약'을 체결하고 양국 관계를 사실상 군사동맹 수준으로 끌어올렸으며, 북한군의 우크라이나 전쟁 파병 이후 군사, 외교는 물론 경제·문화 분야에서도 밀착 행보를 가속화하고 있습니다.러시아 천연자원부는 올해 북러 교역액이 지난해보다 3분의 1 가까이 증가했다고 밝혔습니다.천연자원부는 "경제적 관점에서 양국 교역액이 전년 대비 3분의 1 가까이 증가하며 2026년을 긍정적으로 마무리하고 있다"며 "주요 품목은 농산물(밀가루 등 곡물 가루, 식육 부산물·내장류 등)"이라고 설명했습니다.(사진=알렉산드르 코즐로프 러시아 장관 텔레그램, 연합뉴스)