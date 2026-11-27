지난 26일 베트남 나트랑의 고층 호텔에서 관광객이 떨어져 숨졌습니다.



이 남성은 27층 루프탑 테이블에 가만히 앉아 있다 갑자기 난간 위로 올라갔는데요. 직원들과 주변 손님들 모두 놀라 막으려 하지만 남성은 그대로 아래로 떨어졌습니다



현지 언론에 따르면 남성은 현장에서 숨졌고, 경찰이 1차적으로 신원과 국적을 파악했지만 외국인이라고 알려졌을 뿐 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 나홍희 / 디자인: 이수민 / 출처: X (@RT_com) , docnhanh / 제작: 디지털뉴스부)