▲ 군 장병들에 감사 전화하는 트럼프 대통령 부부

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지 시각 어제(26일) 기록적인 폭우와 홍수로 피해를 본 플로리다주에 총 1억 달러, 우리 돈 약 1천342억 원 규모의 긴급 구호자금을 지원한다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 플로리다주 마러라고 자택에서 "지난 10월부터 플로리다주를 강타한 심각한 폭풍과 홍수에 대응해 중대 재난 선포와 긴급 구호자금 지원을 공식 승인했다"며 이를 위한 서명 행사를 가졌습니다.트럼프 대통령은 앞서 승인한 허리케인 피해 지원금을 포함해 플로리다주에 대한 지원 규모가 총 1억 달러에 달할 것이라며 "모든 절차가 완료됐으며 자금이 곧 지급되기 시작할 것"이라고 밝혔습니다.긴급 자금은 연방재난관리청(FEMA)을 통해 지원될 예정입니다.트럼프 대통령은 미 동부 해안의 다른 홍수 피해 지역에 대해서도 지원 요청을 받았다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 추수감사절을 맞아 부인 멜라니아 여사와 함께 대이란 군사작전에 참여한 부대 등 세계 각지에 배치된 미군 장병들과 통화하고 이들의 헌신에 감사를 표했습니다.(사진=게티이미지)