▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 27일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 정점식 원내대표가 "검찰총장 추가 추천, 이용철 공소취소 특임장관 임명 강행, 탈옥 특검 임명까지 공소취소를 향한 전방위적 움직임이 가속화되고 있다"며 "공소취소 탈옥 열차의 종착역은 교도소"라고 말했습니다.정 원내대표는 오늘(27일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 "공소취소 탈옥 열차에 탑승한 이재명 대통령, 한성숙 총리, 이용철 법무부 장관 후보자, 탈옥 특검, 검찰총장, 민주당·조국혁신당 국회의원 일동은 100% 교도소로 갈 것"이라며 이같이 언급했습니다.이어 민주당의 조희대 대법원장 탄핵 '5당 연대'와 '시민사회 연대' 제안에 대해 "탄핵이 기각됐을 때 책임을 분산하려는 것이고, 탄핵 사유가 불분명하니 일단 위성정당, 좌파 단체부터 긁어모아 세 과시를 하고 헌법재판소를 압박하겠다는 것"이라며 "이게 무슨 연대인가. 그냥 집단 린치"라고 비판했습니다.정 원내대표는 어제 법무부가 검찰총장 후보추천위원회로부터 총장 후보자 제청 대상자를 추가로 천거받기로 한 데 대해 "사상 초유의 일로, 기존에 추천된 3명의 후보자에 대해 청와대 윗선에서 만족하지 못하기 때문이라는 관측이 나온다"고 언급했습니다.그러면서 "법무부는 이용철을 장관으로 임명 강행하고 나면 장관을 통해 내리게 될 공소취소 지시를 군말 없이 이행할 '공소취소청장'을 찾고 있는 건가"라고 따졌습니다.또, 민주당과 조국혁신당으로부터 각각 '조작기소 특검' 후보로 추천된 이임성·이정훈 변호사를 향해선 "도대체 뭐가 부족해서 스스로 죽을 길을 찾아가는 건가. 그렇게 하면 민주당이 다음 총선 공천 준다고 하나"라며 "그 자리는 후배 법조인들에게는 영원히 부끄러운 오명으로 남게 될 것이고 온 국민으로부터 비웃음과 손가락질을 받게 될 것"이라고 경고했습니다.이어 법관들을 향해 "국민이 30일 전국법관대표회의를 지켜볼 것이다. 이제 행동해야 한다"며 "이재명 대통령 5개 재판을 재개하는 것만이 사법부를 지키는 유일한 길이다. 행동하지 않고 침묵한다면 여러분도 사법부 독립 훼손의 공범이 될 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)