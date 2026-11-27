▲ 행사에서 제공되는 '리퀴드 데스'의 음료

술을 덜 마시는 문화와 맞물려 미국에서 명품 생수 시장이 달아오르는 것으로 전해졌습니다.미국 뉴욕타임스는 글로벌 시장조사업체 그랜드 뷰 리서치 등의 분석을 인용해 27일 이 같은 추세를 전했습니다.분석에 따르면 고가 생수 시장의 규모는 2033년까지 거의 2배인 452억 달러(약 60조 원)에 이를 전망입니다.이런 성장세에는 기발한 마케팅, 특이한 맛, 눈길을 끄는 과학기술을 앞세운 신생기업들이 부각됩니다.이들 기업은 피지, 페리에, 에비앙, 보스 등이 장악해온 시장을 파고들어 Z세대를 비롯한 젊은 소비자들을 사로잡고 있습니다.원래 고급 스테이크하우스 식탁에 오르던 코발트블루 유리병 생수 '새러토가'는 소셜미디어 입소문을 타며 유명해졌습니다.피트니스 인플루언서 애쉬튼 홀이 이 물로 세수하는 아침 루틴 영상을 올리며 1020 세대 사이에서 대유행했습니다.모회사 프리모 브랜즈는 이후 스포츠 스타들과도 협업해 매출이 32% 급증하고 주가도 50% 가까이 뛰었습니다.'에어 워터 벤처스'는 특수 발전기로 공기 중 습기를 뽑아 만든 캔과 병 생수(A1R)를 유명 클럽, 호텔, 경기장에 공급해 호응을 얻고 있습니다.해골 그림이 그려진 맥주 캔 모양의 알루미늄 캔 생수로 돌풍을 일으킨 '리퀴드 데스'는 마운틴듀 맛(Mt.Death), 닥터페퍼 맛(Doctor Death) 등 저열량과 무카페인 탄산수를 앞세워 질주하고 있습니다.단백질, 식이섬유, 콜라젠 등을 첨가한 기능성 생수도 새로운 물 시장에서 야심 찬 도전을 이어가고 있습니다.미국 내 다채로운 물 소비 행태는 지난 몇 년간 점차 감소한 술 소비, 그 대신 증가한 무알콜 음료 소비와 관련이 있습니다.주류업계 조사업체인 IWSR에 따르면 지난 한 해 맥주, 포도주, 증류주, 혼합주 등의 전체 소비량은 5% 줄었습니다.주류업계에 따르면 마이애미 대형 클럽에서 젊은이들이 술 대신 물을 마시는 추세까지 관측되는 것으로 전해집니다.생수에 관심이 커지면서 물을 평가하는 자격증을 지닌 '물 소믈리에'의 활동까지도 주목받습니다.로스앤젤레스의 고급식당 '그웬'은 공인 물 소믈리에 마틴 리제가 기획한 물 메뉴판을 도입해 작년에 생수 판매만으로 약 10만 달러(약 1억 3천 500만 원)의 매출을 올렸습니다.그 식당 메뉴에는 스페인에서 수입한 탄산수 13달러짜리 비시 카탈란, 캘리포니아주 샘물인 12달러짜리 캐슬 록 등이 제시돼 있습니다.로스앤젤레스 수돗물을 무료로 제공하지만 손님들은 명품 생수를 찾는다고 합니다.샘물의 미네랄 함량에 따라 음식과 궁합이 달라지는 까닭에 요리에 맞춘 선택을 권장하고 있다는 게 리제의 설명입니다.시장조사기업 스핀스(SPINS)의 조사 책임자인 스콧 디커는 "사람들이 음료에서 기대하는 것들이 더 많아졌다"고 진단했습니다.뉴욕타임스는 명품, 기능성 생수시장이 열리면서 물의 범주가 단순한 생수와 탄산수의 차원을 훨씬 더 다양하게 진화하고 있다고 평가했습니다.(사진=게티이미지)