▲ 지난 9월 8일 네팔 카트만두에 위치한 트리부반 대학교 부속 병원 내부에서 한 남성이 네팔 대홍수로 실종된 사람들의 사진이 가득한 벽을 바라보고 있다.

네팔 정부가 지난 8월 대홍수 때 실종된 이들에 대한 사망 처리 절차를 개시했습니다.절차가 완료되면 유족들은 보상 요구 등 법적 절차를 밟을 수 있습니다.네팔 재난관리기관의 람 바하두르 대변인은 현지 시각 어제(26일) "실종자들을 사망자로 확정하기 위한 절차를 개시했다"고 밝혔다고 AFP통신 등은 전했습니다.네팔에서는 지난 8월 26일 중국 티베트와 접한 히말라야 산악 지역에서 빙하와 암반 붕괴에 따른 대홍수가 발생해 1천400여 명이 숨지고 5천500여 명이 실종됐습니다.네팔 당국은 외국인 623명을 포함한 실종자 약 4천 명의 명단을 공식적으로 알리고 공식 사망이 확정되기 전에 정정할 사항이나 이의가 있으면 제출해 달라고 요청했습니다.네팔 현지 언론에 따르면, 네팔 재난관리 당국은 내무장관 주재 회의에서 외국인 623명을 포함한 실종자 3천915명을 사망자로 인정하도록 정부에 공식 권고했습니다.당국은 확인을 거쳐 실종자 명단 공고를 추가로 하고, 법적 절차를 완료하는 대로 사망 확정을 할 예정입니다.당국은 이번 조처는 지난달 네팔 국내법 개정에 따른 것입니다.개정 전에는 실종자의 사망 확정에 12년이 걸렸으나 개정을 통해 소요 기간이 6주가량으로 대폭 줄어들었습니다.이번 대홍수는 네팔에서 발생한 가장 참혹한 재해 가운데 하나로 기록됐습니다.당국은 수백 명을 동원해 산더미처럼 쌓인 진흙과 잔해에서 구조활동을 펼쳤지만, 소수의 인원만을 구조하는 데 그쳤습니다.지금까지 112명의 시신만 신원이 확인돼 유가족 품으로 돌아갔습니다.많은 유가족이 실종자에 대한 사망 증명서가 없어 보상금 요구와 재산 명의 이전 등 법적 문제를 처리하지 못했습니다.일부 유가족은 실종자에 대한 상징적인 장례식을 열기도 했습니다.한편 네팔 대홍수 발생 때 중국 티베트 지역에서도 홍수가 발생했습니다.지난 9월 중국 관영매체들은 당시 홍수로 43명이 사망하고 519명이 실종됐다며 홍수 발생 원인 등에 대한 조사가 진행 중이라고 보도한 바 있습니다.AFP는 중국 당국은 이후 진전 상황을 알리지 않았다며 전날 중국 외교부의 한 대변인에게 관련 문의를 했지만 다른 부처에 알아보라는 식의 답이 돌아왔다고 전했습니다.(사진=게티이미지)