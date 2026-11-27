견과류 등이 박혀 있는 고급 초콜릿이 매대 진열장에 놓여 있습니다.



그런데, 쥐 한 마리가 초콜릿 더미 사이를 헤집으며 재빨리 움직입니다.



현지 시간 24일 캐나다 언론 매체 놈스 매거진에 따르면, 브리티시컬럼비아주 리치먼드의 쇼핑몰에 입점해 있는 스위스 초콜릿 브랜드 레더라 매장에서 쥐가 발견됐습니다.



위생 논란을 촉발시킨 이 영상은 중국 SNS 샤오홍슈에 먼저 공개됐고, 이후 해외, 국내 SNS 가릴 것 없이 관련 게시물이 공유됐습니다.



이 매장은 지난해 9월 처음 문을 열었고, 영상 속 쌓여있는 초콜릿은 레더라의 대표 상품, '프리슈쇼기'로 알려졌습니다.



고객이 초콜릿 구매 의사를 밝히면, 판을 깨서 무게로 파는 제품으로 시식도 할 수 있었습니다.



해당 소식이 알려지자, 현지 SNS 등에선 "보건당국에 신고해야 한다"와 같은 의견이 주를 이뤘는데 실제 신고까지 이뤄진 것으로 전해졌습니다.



매장은 논란 발발 직후 후속 조치 차원에서 매장 문을 닫고, 초콜릿을 전량 폐기했으며 몇 시간 후 다시 영업을 재개했다고 언론은 보도했습니다.



현지의 누리꾼들은 캐나다 도심 전역에 쥐 문제가 심각하다며 대책 마련이 필요하다는 취지의 의견도 개진했습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)