▲ 아웅 흘라잉 미얀마 대통령

민 아웅 흘라잉 미얀마 군부 출신 대통령이 과거 자국이 무슬림 소수민족 로힝야족을 상대로 집단학살을 저질렀다는 판결에 따라 국제사법재판소(ICJ)가 내린 일부 명령을 거부한다는 입장을 밝혔습니다.현지 시각 오늘(27일) AP 통신과 미얀마 관영매체 '글로벌 뉴 라이트 오브 미얀마' 등에 따르면 흘라잉 대통령은 최근 내각 회의에서 로힝야족과 관련한 ICJ의 판결에 따라 책임 있는 국가로서 적절한 조치를 하겠지만 부적절하다고 판단되는 요구사항은 따르지 않을 것이라고 말했습니다.앞서 지난 19일 ICJ는 미얀마군이 2017년 서부 라카인주에서 벌인 군사작전 중 로힝야족 약 1만 명을 살해하고 광범위한 성폭력을 저지른 행위 등이 집단학살에 해당한다고 판결했습니다.그러면서 "당시 경찰 초소와 군 기지를 공격한 무장단체를 상대로 한 합법적인 대테러 작전이었다"는 미얀마 정부의 주장을 기각했습니다.유엔 최고 사법기관인 ICJ가 80년 역사상 특정 국가에 집단학살의 책임이 있다고 판결한 사례는 이번이 처음입니다.ICJ는 미얀마 정부에 책임자를 조사한 뒤 처벌할 뿐만 아니라 피해자들에게 배상금을 지급하고 안전한 귀환 조치를 이행하라고 명령했습니다.그러나 흘라잉 대통령은 "이번 사건은 미얀마를 향한 일방적 비난"이라며 "집단학살이라는 용어 사용은 미얀마 명성에 심각한 타격을 입혔다"고 주장했습니다.그러면서 "국가 지도자로서 미얀마와 관련된 모든 사안은 내가 책임진다"며 "국가를 훼손하는 행위는 용납하지 않을 것"이라고 말했습니다.이슬람교를 믿는 로힝야족은 불교도가 다수인 미얀마에서 소수 민족으로 오랫동안 탄압받았습니다.2017년에는 미얀마군이 대규모 소탕 작전을 벌이자 로힝야족 73만 명가량이 방글라데시로 피난했습니다.당시 미얀마는 라카인주에서 발생한 경찰초소 습격 사건의 배후로 로힝야족 무장단체를 지목한 뒤 이들을 소탕한다는 명목으로 대대적인 진압 작전을 벌였습니다.흘라잉 대통령은 학살 당시 군 최고사령관으로 군사 작전을 지휘한 인물입니다.이후 아웅 산 수치 국가고문의 민주주의민족동맹(NLD)이 압승을 거둔 2020년 총선을 부정선거라고 주장하며 이듬해 2월 쿠데타를 일으켰습니다.최고사령관으로 군사정권을 이끌었던 흘라잉 대통령은 지난해 12월부터 올해 1월까지 주요 야당이 배제된 채 치러진 총선에서 친군부 정당이 압승한 뒤, 지난 4월 의회 투표를 통해 대통령에 선출됐습니다.그러나 미얀마 민주진영의 국민통합정부(NUG)는 군부 주도의 선거를 인정하지 않고 있으며, 윈 민 전 대통령이 여전히 정당한 대통령이라는 입장입니다.(사진=AP, 연합뉴스)