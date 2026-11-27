올해 대학수학능력시험에서 적발된 부정행위가 474건으로 집계됐습니다. 지난해보다 70% 가까이 늘었습니다.



교육부가 국회 교육위원회에 제출한 업무보고 자료에 따르면, 지난 25일 기준 스마트기기 관련 적발은 112건이었습니다.



지난해 31건의 3.6배로, 전체 적발 건수의 4분의 1에 육박했습니다.



시험이 끝난 뒤에 답안을 작성한 경우도 지난해보다 25건 증가한 127건이었습니다.



4교시 답안지 관련 부정행위도 127건이 적발됐는데, 이 또한 지난해보다 53건 늘었습니다.



교육부는 스마트기기 관련 부정행위로 적발된 수험생 가운데 6명을 형사 고발했습니다.



화장실에서 스마트폰으로 시험 문제를 찍은 수험생이 3명이었고, 시험실에서 스마트폰을 사용하거나 소형 카메라로 문제를 찍은 수험생, 스마트안경을 갖고 있다 적발된 수험생이 각각 1명이었습니다.



교육부는 앞으로 수능 시험장 입구에서부터 금속탐지기 등으로 반입 금지 물품을 확인하는 방안을 추진합니다.



시험장용 전파탐지기도 개발할 계획입니다.



교육부는 각 교육청과 교육지원청이 이런 장비를 갖추는 데 추가로 약 400억 원이 필요할 것으로 추산했습니다.



교원 임용시험과 법학적성시험 등 교육부 소관 국가시험 6종의 감독도 수능 수준으로 강화하기로 했습니다.



교육부는 교원 임용시험과 법학적성시험에서 부정행위로 적발된 사람의 응시 제한 기간을 10년으로 늘리는 방안을 추진하고, 두 시험에서 최근 5년간 AI를 활용한 부정행위가 얼마나 적발됐는지도 조사할 계획입니다.



(취재: 최재영, 영상편집: 이유진, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)