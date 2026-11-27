▲ 27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 모습

오늘(27일) 코스닥 지수가 5% 넘게 급등하면서 프로그램 매수호가 일시 효력 정지인 매수 사이드카가 발동됐습니다.한국거래소는 오전 10시 22분 21초 코스닥150 선물 가격과 현물 지수의 변동으로 매수 사이드카를 발동했습니다.이에 따라 5분간 프로그램 매수호가의 효력이 일시 정지됐습니다.발동 당시 코스닥150 선물 가격은 어제(26일) 종가보다 6.06%(66.50포인트) 오른 1,162.20이었습니다.코스닥150 현물 지수는 6.65%(72.44포인트) 오른 1,160.81을 나타냈습니다.코스닥 사이드카는 코스닥150 선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150 지수가 직전 매매 거래일의 최종 수치 대비 3% 이상 상승한 상태가 동시에 1분간 지속되면 발동됩니다.코스닥 매수 사이드카 발동은 지난 24일 이후 3거래일 만입니다.올해 들어 오늘까지 국내 증시에서 사이드카는 총 103회 발동됐습니다.오전 10시 25분 현재 코스닥 지수는 5.22% 급등한 689.96을 나타내고 있습니다.같은 시각 코스피 지수는 전 거래일보다 1.7% 오른 4,791.92입니다.장 초반 보합권에서 등락하다가 차츰 상승세가 강해졌습니다.(사진=연합뉴스)