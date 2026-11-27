▲ 국민의힘 장동혁 대표가 지난 26일 경기 용인시 포은아트홀 광장에서 열린 '조작기소특검법 규탄대회'에서 발언하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표는 오늘(27일) 무소속 한동훈 의원이 국민의힘에 복당하더라도 "다시 징계할 수 있다"고 밝혔습니다.장 대표는 이날 오전 유튜브 뉴데일리TV '배추도사의 새벽배송'에 출연해 한 의원이 제명 징계 효력 정지 가처분을 신청해 법원이 이를 인용하더라도 즉시항고 등 불복 절차를 밟고 본안 소송까지 직접 다투겠다는 방침을 밝혔습니다.장 대표는 한 의원을 겨냥해 "내란 몰이에 앞장섰던 사람이 누구인가"라며 "(한 의원에 대한) 추가적인 징계 사유가 있다고 보고 그런 것들을 묶어서 다시 징계할 수 있다고 생각한다"고 말했습니다.그러면서 추경호 대구시장의 '내란 사건' 재판 과정에서 한 의원이 안철수 의원의 법정 증언을 문제 삼은 것을 추가 징계 사유의 근거로 들었습니다.장 대표는 "안 의원의 증언이 결국은 추 시장 무죄 판결의 근거가 되는데 그게 아니라고 다퉜다는 건 추 시장이 유죄 판결을 받아야 된다고 주장한 거나 마찬가지"라고 부연했습니다.장 대표는 한 의원의 복당과 관련해선 "국민의힘이 이제 좀 제대로 싸우고 당을 정비해서 가려고 하는 이 시점에 자꾸 이렇게 분란을 일으키고 국민의힘에 들어오려고 하는지 이해할 수가 없다"면서 "(한 의원) 복당에 대한 입장은 저는 분명히 밝혀왔고 지금도 그 부분에 대해서는 입장에 전혀 변화가 없다"고 강조했습니다.이른바 '조작 징계' 의혹에 대해선 "(의혹이 사실이라면) 재판에 가서 이야기하면 된다"며 "법원에 가면 당장 끝날 일"이라고 말했습니다.이어 "(지금은) 대여 투쟁에 집중해야 할 때"라며 "사실관계도 맞지 않는 주장들을 가지고 지금 대여 투쟁에 동력을 떨어뜨린다면 누가 좋아하겠나"라고 반문했습니다.다음 달 2일로 예정된 국민의힘 의원총회와 관련해선 "제가 의원총회에 가서 그 발언들(친한계의 주장)을 듣고 있을 이유는 없다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)