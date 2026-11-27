지하차도를 지나 왕복 8차선 도로를 달리던 차량.



횡단보도 인근에서 이상한 소리가 나더니 갑자기 시동이 꺼져버립니다.



[(주차 모드로 녹화합니다.) 아….]



뒤따라오던 차들의 경적 소리에 몇 번이나 다시 시동을 걸어보지만 꿈쩍도 하지 않습니다.



셀프 주유소에 들러 휘발유를 넣은 지 5분 만에 벌어진 일입니다.



[A 씨/피해 차주 : '덜덜덜덜'하고 차가 꺼져버리더라고요. 신호등 사거리에서 겨우 섰다니까. 비상 깜빡이 켜고 켜놓고 트렁크 뒤에 문 열어서.]



같은 주유소, 같은 자리에서 기름을 넣은 또 다른 차량.



아파트 지하 주차장 한중간에서 멈춰버렸습니다.



[견인차 기사 : 불순물이 섞여서 그렇죠, 기름에. 그래서 차가 못 움직이는거죠, 엔진 부조현상.]



고장 난 차량은 모두 대구시 감삼동의 한 주유소에서 기름을 넣었습니다.



이 주유소에서 기름을 넣고 차량이 고장 나 각 보험사에 접수된 신고만 50건이 넘습니다.



[보험사 관계자 : (신고 접수 차량이) 40에서 50대는 일단 넘을 것 같아요.]



정비소로 옮겨진 피해 차량은 엔진 교체가 이뤄지고 있습니다.



차량 내 휘발유에서 물이 나왔기 때문입니다.



[B 씨/피해 차주 : 정비공장에 가니까 물이라고 전화 왔어요. 차가 완전히 부속을 다 바꿔야 한다고 안 그럽니까, 지금.]



주유소 측은 피해 차주들에게 보험 처리를 하겠다고 밝혔지만, 원인에 대해선 말을 아끼고 있습니다.



한국석유관리원과 관할 구청은 고장 난 차량으로부터 시료를 채취해 분석을 진행하고 있습니다.



(영상취재 : 박종영 TBC, 제작 : 디지털뉴스부)



TBC 박동주