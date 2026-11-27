청첩장에 실제 예식 시간보다 10분가량 이른 시간을 적는 것을 두고 SNS에서 갑론을박이 이어지고 있습니다.



예비부부들은 하객이 식에 늦지 않도록 하려는 고육지책이라는 입장입니다.



반면 누리꾼들 사이에서는 "속은 느낌", "남의 시간을 빼앗는 것"이라는 반발과 함께 앞 예식에도 민폐라는 지적이 나옵니다.



지난 25일 스레드에는 청첩장에 예식 시간을 10분 당겨 적었다가 비난받았다는 글이 올라와 댓글이 1천 개 넘게 달렸습니다.



오후 1시 30분 예식에 앞서 하객들이 포토 부스와 웰컴 드링크 등을 즐겼으면 하는 마음에 청첩장에 오후 1시 20분으로 적었는데, 일찍 도착한 하객들이 앞 예식 촬영이 채 끝나지 않은 식장에 입장해 앞 예식 신부가 웨딩홀에 강하게 항의했다는 것입니다.



글은 이후 삭제됐지만 논쟁은 이어졌습니다.



청첩장에 10분 일찍 적는 사람이 정말 있느냐는 스레드 글에는 직접 겪었다는 하객들의 경험담이 잇따랐습니다.



한 이용자는 "저번 주에 30분 일찍 적은 결혼식 갔다 옴"이라는 댓글을 남겼습니다.



또 다른 이용자는 "지난주에 당했다"며 "30분, 정각이 아니라 20분 시작이길래 그냥 그런 웨딩홀도 있나 보다 하고 늦을까 봐 부랴부랴 갔는데, 당한 입장에서 어이없음"이라는 경험담을 올렸습니다.



한 이용자는 "당사자한테나 10분이지, 하객 200명이면 남의 인생 33시간 날려 먹는 것"이라는 글을 올려 공감을 얻었습니다.



한 예비신부는 홀 첫 예식이라 앞 예식과 겹치지 않는다며 청첩장에 10분 일찍 적어도 되는지 물었습니다.



이 글에 300개 가까운 댓글이 달리자 "하객들의 시간을 잡아먹는다는 걸 생각하지 못했다"며 마음을 바꿨다고 쓰기도 했습니다.



청첩장 시간을 당겨 적는 문제는 예비부부들 사이에서 꽤 오래전부터 나온 고민으로 보입니다.



한 결혼 준비 온라인 카페에는 2022년 말부터 청첩장에 예식 시간을 정시로 맞춰 적을지, 10분 당겨 적을지 묻는 글이 꾸준히 올라왔습니다.



지난달 올라온 관련 글에는 댓글이 200개 넘게 달렸습니다.



예비부부들이 고민하는 주된 이유는 주차난과 하객 지각입니다.



2024년 9월 한 회원은 "계약한 곳이 주차가 오래 걸린다고 하더라"며 낮 12시 예식을 청첩장에 오전 11시 50분으로 적을지 고민했습니다.



같은 해 7월 다른 회원도 "기존 시간보다 일찍 시작해 버리는 웨딩홀들이 많더라. 분명 정시에 도착했는데 이미 입장해 있었다"며 청첩장에 10분 정도 여유 있게 적어도 될지 물었습니다.



실제로 시간을 당겨 적었다는 경험담도 나왔습니다.



관련 고민 글에는 "전 10분 당겼어요. 코리안타임 무시 못 하죠"라는 댓글이 달렸습니다.



또 다른 결혼 준비 카페에서는 모바일 청첩장에만 10분 이른 시간을 적었다는 사례도 있었습니다.



카페 안에서도 반응은 엇갈립니다.



댓글에는 "일찍 와 달라고 하는 것과 일찍 적는 건 느낌이 다를 것 같다. 도착해서 식 시간이 다르면 좀 속은 느낌이 들 것", "이해는 되지만 본인의 욕심으로 잘못된 정보를 공지하는 건 초대받는 사람들을 기만하는 행위 같다" 등 부정적인 의견이 많았습니다.



앞 예식에 피해를 줄 수 있다는 지적도 나왔습니다.



한 회원은 "전 타임 신부는 연출 사진 찍고 있는데 뒷 타임 하객들 들어오면 당연히 화날 듯하다"고 적었습니다.



반면 "적힌 시간대를 보고 무례하다 그런 생각은 한 적 없다", "대부분 많이들 늦는다"며 괜찮다는 의견도 있었습니다.



곽금주 서울대 심리학과 명예교수는 "하객들은 알아서 배려해 시간을 넉넉히 두고 가는데, 일부러 시간을 조절해 놓은 데서 자기 시간만 생각하는 게 드러나 배신감이 드는 것"이라고 분석했습니다.



곽 교수는 "5분이냐 10분이냐가 중요한 게 아니라 공식적으로 나가는 청첩장에 잘못된 정보를 적는 것 자체가 다른 사람에 대한 배려가 없다고 느껴지게 한다"고 설명했습니다.



그러면서 "시간은 정확히 적어 놓고 '주차장이 협소하다', '서둘러 달라'는 식의 문구를 넣으면 된다"며 "시간에 대한 불신이 사회 전체로 퍼지면 결국 부메랑이 돼 돌아올 것"이라고 강조했습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)