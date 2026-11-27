▲ 2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 오전 충북교육청 55시험지구 제6시험장인 청주 청석고 복도에 스마트기기 활용 부정행위 안내문이 붙어 있다.

인공지능을 활용한 부정행위 우려에 정부가 시험 관리와 감독을 대폭 강화했음에도 올해 대학수학능력시험에서 적발된 부정행위가 전년 대비 70%가량 늘어난 것으로 집계됐습니다.특히 스마트기기 관련 부정행위 적발 건수는 작년의 3.6배로 늘어 전체 부정행위의 4분의 1에 육박했습니다.교육부가 국회 교육위원회에 제출한 업무보고 자료에 따르면 오늘(27일) 기준 2027학년도 수능 부정행위 적발 건수는 총 474건으로 작년 279건보다 69.9% 증가했습니다.유형별로 보면 스마트기기 관련 부정행위가 31건에서 112건으로 늘었습니다.시험 종료 후 답안 작성이 127건, 4교시 답안지 관련 부정행위가 127건, 단순 전자기기 관련 부정행위가 51건, 감독관 지시 불이행 등 기타 부정행위가 57건이었습니다.교육부는 시험 중 스마트기기를 활용하는 등 중대한 부정행위를 저지른 수험생 6명을 지난 23일 형사고발 했습니다.화장실에서 스마트폰으로 시험 문제를 촬영한 수험생이 3명, 시험실에서 스마트폰을 사용한 수험생과 소형카메라로 문제를 촬영한 수험생, 시험실에서 스마트안경을 소지했다가 적발된 수험생이 각각 1명입니다.교육부는 향후 수능 시험장 입구에서부터 금속탐지기 등을 활용해 부정행위에 쓰일 수 있는 물품의 반입을 원천 차단할 방안을 추진합니다.시험장용 전파탐지기도 개발합니다.각 교육청과 교육지원청이 금속탐지기와 전파탐지기 등 부정행위 방지 장비를 확보하는 데 400억 원가량의 추가 예산이 필요할 것으로 교육부는 추산했습니다.아울러 수능 감독관 수당을 인상하는 등 처우를 개선하고 부당한 민원이나 소송에 대해서는 정부가 책임지고 대응하기로 했습니다.교육부는 수능 외에 소관 국가시험 6종의 관리와 감독도 수능 수준으로 강화하고 부정행위자에 대한 제재 수위를 높입니다.각 시험장에 스마트기기 부정행위 단속 전담 인력을 1명 이상 배치하고 복도 감독관을 추가로 배치합니다.부정행위에 따른 응시 제한 기간은 유·초·중등 교원임용시험의 경우 현행 5년에서 10년으로, 법학적성시험(LEET)은 4년에서 10년으로 연장하는 방안을 추진합니다.두 시험에서 최근 5년 간인 2022년부터 2026년 사이의 인공지능 활용 부정행위 적발 현황도 조사합니다.한국어능력시험(TOPIK)의 응시 제한 기간은 2년에서 10년으로, 한국사능력검정시험은 연속 3회 응시 금지에서 5년간 응시 금지로 강화하는 방안을 검토합니다.해외에서 치러지는 한국어능력시험도 한국교육원 및 재외공관과 협력해 국내 시험장 수준으로 관리하고 감독합니다.검정고시와 독학학위취득시험의 응시 제한 기간은 각각 2년과 3년에서 최대 5년으로 늘리는 방안을 추진합니다.교육부는 이 같은 제재 강화 방안을 시행하기 위해 관련 법률 개정을 추진할 방침입니다.(사진=연합뉴스)