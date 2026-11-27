서울 성북구에서 50대 남성에게 살해당한 10대 소녀에게 성매매와 절도를 지시한 의혹이 있는 여성이 공소청에 송치됐습니다.



서울 노원경찰서는 오늘(27일) 26살 김 모 씨를 청소년성보호법, 아동복지법 위반, 절도 교사, 사기와 장물취득 혐의로 서울북부지방공소청에 송치했습니다.



김 씨의 존재는 그녀와 동거를 하던 59살 진 모 씨의 10대 소녀 A 양에 대한 살인으로 드러났습니다.



동거인 진 씨는 지난 10일 서울 성북구의 한 공유 숙소에서 아들의 성범죄 사건 피해자인 A 양을 살해한 혐의로 체포됐습니다.



이후 경찰이 진 씨를 조사하는 과정에서 그와 동거하는 김 씨가 A 양 살인 사건에 직간접적으로 관여된 정황이 포착됐습니다.



경찰에 따르면 김 씨는 A 양에게 성매매를 권유하면서 성적으로 정서적으로 학대를 한 것으로 조사됐습니다.



특히 김씨는 자신이 A 양에게 성매매와 절도 등을 지시한 사실을 덮기 위해 진 씨에게 살해를 지시했다는 게 경찰 판단입니다.



당초 김 씨는 살인 사건과 관련해 참고인 신분으로 소환됐지만, 살인 교사 혐의가 있다고 보고 피의자로 전환해 수사를 벌였고 오늘 공소청에 넘긴 겁니다.



[(살해) 피의자에게 각종 범행 지시한 게 맞습니까?]



김 씨는 살인 범행 장소인 공유숙소를 예약했고, 경찰에 살인 사건을 알린 신고자이기도 했습니다.



A 양을 살해한 피의자 진 씨는 지난 20일 보복살인 혐의로 구속 송치된 바 있습니다.



(취재 : 조기호, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)