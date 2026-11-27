▲ 다이빙 주한중국대사

다이빙 주한중국대사가 한미 양국의 '동맹 현대화'와 '전략적 유연성' 개념이 중국을 겨냥하는 것으로 느껴진다며 우려를 표명했습니다.다이빙 대사는 한국 부임 2년을 계기로 어제(26일) 오후 서울 한 호텔에서 가진 기자간담회에서 이렇게 말했습니다.다이빙 대사는 "한미 동맹의 오랜 역사를 존중한다"면서도, "한미 동맹이 한중 관계 발전을 제약하는 요인이 되지는 않길 바란다"고 말했습니다.그러면서 한미 간의 '동맹 현대화'와 '전략적 유연성' 논의를 거론하며, 해당 개념이 '중국을 겨냥하는 인상이라 우려된다'고 밝혔습니다.그는 "한미 동맹이 중국을 겨냥하는 관계로 변하는 것을 희망하지 않는다"고도 말했습니다.지난해 말, "한미 동맹이 타이완 문제에 불을 지르지 않길 바란다"고 말한 데 이어, 더 구체적으로 한미 간 동맹 논의가 중국을 겨냥하고 있다고 규정한 겁니다.다이빙 대사는 지난 주 APEC 계기 한중 정상회담으로 문화 교류 기대감이 커진 것과 관련해선 "상호 존중"이 원칙이라며 "콘서트가 개최될 수 있을까 하는 건 작은 문제"라고 말했습니다.대형 K팝 공연의 이른 재개가 이뤄지긴 어렵다는 점을 시사한 겁니다.판다 대여와 관련해선 "아직 흔쾌히 승낙하긴 좀 어렵다는 입장"을 밝혔고, 북핵 문제와 관련해선 비핵화에 대한 명시적 언급 없이 "중국은 핵확산금지조약을 유지해야 한단 입장에 변화가 없다"고만 했습니다.다이빙 대사는 지난주 APEC 계기 미중러 정상회담에서 한반도 문제도 논의됐다고 밝혔지만 관련한 구체적인 설명은 하지 않았습니다.(사진=연합뉴스)