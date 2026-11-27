현지시간 25일, 미국 뉴욕타임스를 비롯한 현지 언론은 밥 아이거 전 디즈니 최고경영자의 사내 불륜 의혹이 제기됐다고 보도했습니다.



과거 부하 직원과 혼외관계를 맺었단 겁니다.



이 의혹을 제기한 건 월스트리트저널에서 디즈니를 취재해 온 로비 웨일런 기잡니다.



미국 현지 언론은 웨일런이 다음 달 1일 미국에서 출간되는 비공식 전기 '하우스 오브 마우스'에서 이런 의혹을 제기했다고 전했습니다.



책에는 아이거가 1990년대 초 ABC 엔터테인먼트를 이끌던 시절, 같은 회사에서 마케팅을 담당하던 직원과 혼외관계를 맺었단 내용이 담겨 있습니다.



웨일런은 두 사람이 서로 동의해 관계를 맺었다면서도, 당시 아이거가 이 직원보다 훨씬 높은 직급에 있었다고 지적했습니다.



또 이 직원이 임신했고 이후 임신중절 시술을 받았다고 주장했습니다.



웨일런은 아이거가 2010년대 미투 운동을 공개적으로 지지했던 점을 언급하며, 그의 공개 발언과 사생활 사이의 간극을 보여주는 일화로 이 내용을 소개했습니다.



웨일런은 아이거와 디즈니가 책 취재에 응하지 않았다고 밝혔습니다.



아이거 측 변호인은 출판사에 서한을 보내, 책에 사실과 다르고 명예를 훼손할 수 있는 내용이 담겼다는 우려를 전한 것으로 보도됐습니다.



아이거는 디즈니 최고경영자로 두 차례 재임하며 픽사와 마블, 루카스필름 인수를 이끌었고, 올해 3월 조시 다마로에게 최고경영자 자리를 넘겼습니다.



(취재 : 최재영, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)