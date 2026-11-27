▲ 학교비정규직노동조합 총파업 선포 기자회견

전국 학교 비정규직 노동자들이 오늘(27일) 하루 총파업에 나서면서 학교 급식, 돌봄 등에서 차질이 예상됩니다.교육당국은 파업에 대비해 상황실을 가동하고 정상 급식이 어려운 학교에서는 빵·우유 등 대체식을 제공하거나 학생들에게 도시락을 지참하도록 했습니다.전국교육공무직본부와 전국여성노동조합, 전국학교비정규직노동조합으로 구성된 전국학교비정규직연대회의(연대회의)는 오늘 전국 단위 총파업에 돌입한다고 밝혔습니다.연대회의는 지난 9월부터 교육부, 16개 시도교육청과 집단 임금 교섭을 벌여왔으나 합의에 이르지 못했습니다.연대회의는 임금 교섭에서 기본급 10만 5천 원 인상, 정기 상여금 연 100만 원 인상, 직무 보조비와 상시 직종에 대한 직무 수당 신설 등을 요구합니다.올해 4월 기준 교육공무직원 약 9만 4천 명이 연대회의에 가입해 있습니다.연대회의는 총파업에 약 4만 명이 참가할 것이라고 밝혔습니다.교육당국은 이날 오후 파업 현황을 공개할 예정인데 실제 파업 참여 인원은 예년처럼 2만 명대가 될 것이라는 관측이 나옵니다.이날 오후 서울 여의도에서는 학교 비정규직 노동자들이 참여하는 대규모 집회도 열립니다.이들은 ▲ 지방교육재정교부금 개편 중단 및 교육복지 예산 확대 ▲ 학교 비정규직 차별 철폐 및 합리적 임금체계 마련 ▲ 학교급식법 개정에 따른 인력 충원 예산 확보 등을 요구할 예정입니다.교육부와 시도교육청은 파업 대응 상황실을 가동했습니다.지역·학교별 여건 등을 고려한 방안을 마련해 학생들의 학습권 및 건강권을 보호할 방침입니다.정상적인 급식이 어려운 학교는 식단을 간소화하거나 빵, 우유 등 대체식을 제공하고 학생들에게 도시락을 지참하도록 안내했습니다.돌봄 차질이 빚어지는 학교는 대체 프로그램을 운영합니다.특수교육의 경우 학교별 상황에 따라 단축수업 등을 실시합니다.(사진=연합뉴스)